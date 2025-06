Pronostico USA-Turchia: tre precedenti, una certezza

Usa-Turchia è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 21:30: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Come vi abbiamo detto, le squadre che in questa tornata di partite non saranno impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, disputeranno delle amichevoli in giro per il Mondo. E una di queste si giocherà in America, tra Usa e Turchia.

Sono tre i precedenti nella storia di queste formazioni: e in tutte e tre i casi è venuto fuori lo stesso risultato. Vista poi quella che “l’inutilità” del match, ovviamente tra virgolette perché parliamo pur sempre di un match internazionale, pensiamo serenamente che possa uscire comunque lo stesso risultato.

Il finale è sempre stato 2-1: una vittoria per la formazione turca – che è cresciuta comunque tantissimo nel corso degli ultimi anni e che ha giocatori davvero importanti – due per gli americani. L’ultima nel 2014: da undici anni a questa parte di partite non ce ne sono state. Ovvio che questa sfida possa comunque finire come vi abbiamo detto. E crediamo fortemente che la formazione allenata da Montella possa riuscire nel colpo esterno.

Come vedere Usa-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida Usa-Turchia, amichevole internazionale in programma sabato alle 21:30, non avrà nessuna copertura televisiva in Italia. Il match, quindi, non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Turchia è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica e 2.70 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

In un match da almeno un gol per squadra, la Turchia – probabilmente con lo stesso finale di sempre – raggiungere gli Usa nel computo delle vittorie totali tra queste due formazioni. Una sfida, insomma, da almeno tre gol complessivi, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Usa-Turchia

USA (4-2-3-1): Turner; Arfsten, McKenzie, Carter-Vickers, Scally; Adams, McKennie; Luna, Pulisic, Weah; Agyemang.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Elmali, Bardacki, Akaydin, Muldur; Yuksek, Calhanoglu; Aydin, Guler, Yildiz; Atkurkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2