Pronostico Kazakistan-Macedonia: decimo risultato utile di fila (con vittoria)

Kazakistan-Macedonia è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 16:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio interno contro il Belgio, arrivato in rimonta dopo aver sofferto il giusto, è stato un segnale importante: la Macedonia del Nord, nella peggiore delle ipotesi, si giocherà il secondo posto in questo girone insieme al Galles.

Certo, adesso la squadra deve comunque andare a vincere in Kazakistan e se per tutti sembrerebbe un impegno abbastanza agevole e senza grosse difficoltà, nella realtà dei fatti non è così. O almeno, per meglio dire, servirà concentrazione altissima, voglia di dare tutto in tutte le zone del campo, e soprattutto servirà, inoltre, riuscire ad essere freddi sotto porta e sfruttare le occasioni che verranno create durante il match. Le solite cose, vabbè.

Il Kazakistan, in generale, è poca cosa. Ha vinto una gara contro il Leichenstein in questa primissima fase di qualificazione e ha perso poi contro la Bielorussia nel turno di qualche giorno fa. Tra queste due squadre esiste un solo precedente, datato 2021, in amichevole: quattro a zero per la Macedonia del Nord che ha sfruttato, pure, allora ovviamente, il fatto che il Kazakistan fosse rimasto in dieci uomini alla fine del primo tempo. Cambierà il risultato finale nel pomeriggio di lunedì, ma non il succo del discorso.

Come vedere Kazakistan-Macedonia in diretta tv e in streaming

La sfida Kazakistan-Macedonia è in programma lunedì alle 16:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La gara la vinceranno sicuramente gli ospiti, che stanno bene e che vengono dal pareggio contro il Belgio che ha dato enorme fiducia al gruppo. Un’affermazione esterna, inoltre, permetterebbe di rimanere in corsa non solo per il secondo posto – quello è l’obiettivo che sembra alla portata – ma anche sognare il primo chissà. Ricordiamo che la Macedonia, per chi se lo fosse dimenticato, è quella squadra che ci ha eliminati dal Mondiale vincendo a Palermo. Sì, ce lo ricordiamo, purtroppo.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Macedonia

KAZAKISTAN (5-4-1): Pokatilov; TApalov, Bystrov, Maily, Alip, Vorogovskyi; Chesanokov, Tagybergen, Kuat, Zuev; Samorodov.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitriovski; Ilievski, Zajkov, Musliu, Alioski; Stojcevski, Atanosov; Kostadinov, Bardhi, Elmas; Miovski.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2