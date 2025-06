Pronostico Isole Faroe-Gibilterra: solo due vittorie negli ultimi due anni

Isole Faroe-Gibilterra è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Sfida tra cenerentole del gruppo L di qualificazione ai prossimi Mondiali, Isole Faroe contro Gibilterra. Dopo i primi tre turni entrambe sono ancora inchiodate a quota 0 punti: nessuna sorpresa, visto l’ampio divario nei confronti delle altre selezioni sorteggiate in questo raggruppamento, Repubblica Ceca, Montenegro e Croazia.

Gibilterra finora non ha mai riposato: nelle tre gare disputate ha perso 3-1 contro il Montenegro, 0-4 contro la Repubblica ceca e 0-7 con la Croazia. Quattordici gol subiti e uno solo segnato per la modesta rappresentativa del Territorio d’Oltremanica del Regno Unito, che ha fatto il suo esordio internazionale soltanto nel 2013, appena dodici anni fa.

Gibilterra non vince in trasferta dal 2020

L’obiettivo realistico degli uomini di Scott Wiseman è ovviamente quello di evitare l’ultimo posto e provare a collezionare qualche punto, magari facendo meglio di un’altra piccola selezione come quella faroense. Le ultime vittorie di Gibilterra, infatti, sono arrivate contro altri micro-stati: dal 2023 in poi ha battuto solamente Andorra e San Marino mentre l’ultima affermazione in trasferta risale al 2020 in casa del Liechtenstein.

Le Faroe, invece, sembrano essere ad un livello più alto rispetto ai gibilterrini: l’hanno dimostrato anche nell’ultima Nations League, in cui sono stati capaci di evitare la retrocessione in Lega D, collezionando 6 punti in un girone con Macedonia del Nord, Armenia e Lettonia. Pur perdendole entrambe, gli scandinavi non hanno fatto male neppure nelle prime due gare valide per le qualificazioni, arrendendosi di misura sia alla Repubblica Ceca (2-1) che al Montenegro (1-0). In settimana hanno tenuto testa anche alla Georgia, che si è imposta 1-0 in un’amichevole.

Come vedere Isole Faroe-Gibilterra in diretta tv e in streaming

La sfida tra Isole Faroe e Gibilterra è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn, nelle Isole Faroe. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria delle Isole Faroe è quotata a 1.22 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nei due precedenti tra le selezioni (entrambe amichevoli) il bilancio è di una vittoria delle Faroe (1-4 nel 2014) e di un pareggio a reti bianche. Gli scandinavi, come detto in precedenza, in questo momento sono una spanna sopra ai gibilterrini e dovrebbero avere la meglio nel duello per evitare l’ultimo posto nel gruppo L: ci riusciranno tenendo pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Isole Faroe-Gibilterra

ISOLE FAROE (5-4-1): Reynatrod; Benjaminsen, Davidsen, Vatnhamar, Oregaard, Johansen; Johannesen, Andreasen, Mneney, Sorensen; Kallsberg.

GIBILTERRA (4-3-3): Banda; Ronan, Lopes, Carrington, Mauro; Scanlon, Bent, Torrilla; Jessop, Bartolo, Gibson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0