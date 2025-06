Pronostico Germania-Francia: chi ha più motivazioni nella “finalina”

Germania-Francia è la finale per il terzo e quarto posto della Nations League 24-25 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Nations League prevede anche la cosiddetta “finalina”, la finale per il terzo e quarto posto, che nei Mondiali stabilisce chi si accomoda sul podio e chi invece fuori dal podio. Sì, avete capito bene, in ballo non c’è poi granché, con Germania e Francia – le due selezioni sconfitte in semifinale rispettivamente da Portogallo e Spagna – che di certo avrebbero fatto volentieri a meno di giocare questa partita, sostanzialmente un’amichevole, né più né meno. Le tante assenze hanno penalizzato i tedeschi, che mercoledì scorso si sono fatti rimontare dai lusitani (1-2) dopo aver trovato il gol del vantaggio ad inizio ripresa con il gioiellino Wirtz.

Il Portogallo ha impiegato appena cinque minuti a ribaltare tutto prima con lo juventino Conceiçao – migliore in campo per distacco – e poi con l’eterno Ronaldo, che ha confermato di essere ancora un fattore per la sua rappresentativa, nonostante la carta d’identità segnali 40 primavere.

La Francia ha rischiato la figuraccia

La prestazione della Germania è stata però nel complesso deludente, anche se non si può non tenere conto del fatto che il commissario tecnico Julian Nagelsmann abbia mandato in campo una formazione sperimentale, approfittando dei numerosi forfait (Musiala, Havertz, Rudiger) per fare qualche esperimento. Meno comprensibile, invece, la sconfitta rimediata dalla Francia contro la Spagna nel pirotecnico e spettacolare 5-4 di Stoccarda. Per oltre 50 minuti gli uomini di Didier Deschamps, alle prese con pesanti assenze in difesa, sono stati in balia della Roja, in vantaggio 4-0 ad inizio secondo tempo. Lo scatto d’orgoglio c’è stato solo nell’ultimo quarto d’ora ma era ormai tardi per pensare di riacciuffare i campioni d’Europa. Evitata, tuttavia, un’umiliazione contro una storica rivale. Come nelle ultime uscite, la Francia ha di nuovo palesato carenze a livello di gioco: nei momenti di difficoltà non resta che aggrapparsi ai singoli.

Sia Nagelsmann che Deschamps dovrebbero fare un po’ di turnover nella “finalina”. Nell’attacco tedesco tocca a Fullkrug, pronto a rilevare Woltemade, nella Francia spingono per una maglia da titolare Cherki (autore di un gol splendido contro la Spagna) e Tchouaméni. In dubbio Dembélé, uscito acciaccato dalla sfida di Stoccarda.

Come vedere Germania-Francia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Germania-Francia è in programma domenica alle 15:00 alla MHP Arena di Stoccarda, in Germania.

Il pronostico

Sarà il 35esimo confronto tra queste due selezioni, due “giganti” del calcio internazionale europeo: in leggero vantaggio la Francia con 15 vittorie contro gli 11 successi dei tedeschi. La Mannschaft si è aggiudicata gli ultimi due precedenti, ma si trattava in entrambi i casi di amichevoli. Les Bleus l’hanno spuntata invece nell’ultimo match ufficiale, andato in scena ad Euro 2020. In una sfida in cui scarseggiano le motivazioni, chi ne ha di più è probabilmente la selezione di Deschamps, che deve farsi perdonare i 5 gol subiti contro la Spagna. Ci attendiamo, ad ogni modo, una gara assai movimentata: almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Germania-Francia

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Gosens; Goretzka, Gross; Gnabry, Wirtz, Sané; Füllkrug.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Cherki, Doué; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2