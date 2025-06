Pronostico Estonia-Norvegia: il Mondiale in cassaforte

Estonia-Norvegia è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ok, si poteva anche immaginare che sarebbe stata difficile, ampiamente difficile. Ma nessuno, oggettivamente, si aspettava un’Italia così. E la Norvegia ne ha approfittato, vincendo tre a zero venerdì sera e mettendo una seria ipoteca alla qualificazione al prossimo Mondiale.

Haaland e soci – anche se forse sarebbe meglio dire Nusa e soci – hanno distrutto gli azzurri, mettendo in evidenza delle difficoltà oggettive della squadra di Luciano Spalletti che adesso rischia anche il posto. Quella contro l’Italia è stata la quinta vittoria di fila per i norvegesi, che dopo la prova di forza, con conseguente iniezione di fiducia, possono serenamente andare a vincere pure in Estonia. Che dopo la bella vittoria in Moldavia, nel match interno contro Israele ha mostrato tutti i propri limiti, soprattutto difensivi. Il vantaggio iniziale non è bastato a portare a casa un risultato positivo. E di conseguenza si sono ridotte al minimo – se mai ce ne fossero state – le possibilità di andare a cercare almeno il secondo posto. Tutti sanno che non c’è nessuna percentuale per andare a prendersi il Mondiale.

Detto questo, noi ovviamente speriamo che l’Estonia possa riuscire a fare il colpaccio e sarebbe anche abbastanza clamoroso, ma sappiamo benissimo che queste possibilità sono minime. Quasi del tutto inesistenti, se vogliamo davvero essere onesti.

Come vedere Estonia-Norvegia in diretta tv e in streaming

La sfida Estonia-Norvegia è in programma lunedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Non avrà nessun problema la Norvegia. Un match indirizzato verso la formazione ospite che dopo la bella vittoria contro l’Italia vuole piazzare la quarta affermazione di fila nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Match da almeno tre reti complessive. Forse tutt norvegesi.

Le probabili formazioni di Estonia-Norvegia

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning, Pastoksi, Kuusk, Saliste; Soomets, Shein; Yakolev, Kait, Sinyavskiy; Tamm.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe; Odeggard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3