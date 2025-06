Pronostico Belgio-Galles: la prima vittoria fa riprendere la corsa

Belgio-Galles è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Non è assolutamente iniziata nel migliore dei modi l’avventura in queste qualificazioni ai mondiali per il Belgio di Rudi Garcia: il pareggio esterno sul campo della Macedonia del Nord – arrivato subendo la rimonta nei minuti finali – è una macchia. Da lavare presto, ovvio, anche perché il percorso si potrebbe clamorosamente complicare.

E contro il Galles, che al momento guida la classifica del gruppo J con sette punti in tre partite, l’occasione è importante non solo per il morale – una squadra che ha in rosa davvero dei calciatori di un’altra categoria – ma anche, e soprattutto aggiungiamo, per una classifica che potrebbe tornare ad essere vista con un occhio diverso.

Belgio ampiamente favorito, insomma. E non potrebbe essere altrimenti. Nonostante il Galles, negli ultimi tre scontri diretti, sia stata una squadra difficile da affrontare: sono arrivati due pareggi – e una sconfitta – per gli ospiti, che sono sempre stati molto inferiori al Belgio, soprattutto al Belgio degli ultimi anni. Evidente che però, stavolta, il risultato sorriderà alla formazione di casa. Con un risultato diverso rispetto agli ultimi incroci.

Come vedere Belgio-Galles in diretta tv e in streaming

La sfida Belgio-Galles è in programma lunedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1,70 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una sfida, questa, che il Belgio vincerà senza grossi problemi. E se negli ultimi cinque scontri diretti che ci sono stati, anche il Galles ha trovato la via della rete, questa volta i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere senza nemmeno subire un gol.

Le probabili formazioni di Belgio-Galles

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Debast, Faes, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Vanaken; Saelemaekers, Lukaku, Doku.

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Ampadu, Thomas; Johson, Cullen, Wilson; Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0