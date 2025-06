Pronostici MLS 8-9 giugno: a caccia del terzo successo casalingo di fila

MLS, nel massimo campionato nordamericano sono in programma alcuni recuperi: in campo pure il Los Angeles FC di Giroud e Under.

La MLS non si ferma neppure durante la finestra dedicata agli impegni delle nazionali. Tra domenica e lunedì il principale campionato nordamericano sarà comunque protagonista con ben cinque recuperi.

La vittoria del DC United in casa di Cincinnati è stata la grande sorpresa dell’ultima giornata di regular season. I capitolini, che finora hanno collezionato solo 18 punti in 17 partite, hanno avuto la meglio su una squadra che prima dello scorso weekend non aveva mai perso tra le mura amiche.

La vittoria per 2-1 in Ohio ha interrotto un digiuno di successi che andava avanti da circa un mese. L’obiettivo, adesso, è trovare un minimo di continuità: sarà interessante, in tal senso, la sfida con i Chicago Fire, altra squadra che non brilla in quanto a costanza. Gli uomini guidati dall’ex selezionatore della nazionale statunitense hanno 4 punti in più in classifica ma al contempo devono fare i conti con una difesa che subisce troppe reti (28) e che potrebbe rivitalizzare un attacco, quello del DC United, che continua ad essere uno dei meno prolifici e più stitici del torneo (16 reti segnate), anche a causa dell’infortunio occorso all’ex attaccante del Liverpool Benteke, bloccato in infermeria. Il nostro consiglio, dunque, è di puntare sul segno “gol”. Nella stessa notte scenderanno in campo pure Colorado e Austin: i Rapids vanno a caccia della terza vittoria casalinga di fila ed è una missione tutt’altro che impossibile contro un avversario in difficoltà come Austin, in MLS a secco di vittorie dallo scorso aprile.

Le previsioni sulle altre partite

Nelle tre gare in programma nella notte tra domenica e lunedì i Portland Timbers hanno buone possibilità di ottenere quello che sarebbe il secondo successo consecutivo dopo la vittoria per 2-1 contro Colorado. St. Louis ha appena risollevato la testa piegando 2-1 San Jose ma prima di una settimana fa in Missouri avevano festeggiato gli ultimi tre punti lo scorso marzo. Difficile ipotizzare un colpaccio del City, che in trasferta non vince da tre mesi.

I Los Angeles FC, ex squadra di Giorgio Chiellini ed in cui attualmente militano due vecchie conoscenze della nostra Serie A come Giroud e Under, sfrutterà le prossime partite per prepararsi al Mondiale per Club (nel girone dei losangelini ci sono pure Chelsea e Flamengo). Imbattuto da aprile, quasi certamente riuscirà ad evitare la sconfitta con lo Sporting Kansas City, ma sarà complicato tenere pure la porta inviolata, evento che si è verificato solo due volte nelle ultime 11 partite. Chiudiamo con la sfida tra Vancouver e Seattle, una sorta di derby considerando la vicinanza tra le due città. I Whitecaps hanno appena perso la finale della Concacaf Champions Cup con i messicani del Cruz Azul (un nettissimo 5-0) e cercano riscatto in campionato, dove non perdono dallo scorso 23 marzo.

MLS: possibili vincenti

Colorado Rapids o pareggio (in Colorado Rapids-Austin)

Portland Timbers (in Portland Timbers-St. Louis City)

Vancouver Whitecaps o pareggio (in Vancouver Whitecaps-Seattle Sounders)

Le partite da almeno tre gol complessivi

DC United-Chicago Fire

Portland Timbers-St. Louis City

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

DC United-Chicago Fire

Los Angeles FC-Sporting Kansas City

Comparazione quote

La vittoria dei Portland Timbers è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Los Angeles FC-Sporting Kansas City è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

