I pronostici di sabato 7 giugno: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli

I pronostici di sabato 7 giugno: ci sono partite di qualificazione ai Mondiali in Europa e delle amichevoli internazionali

L’Inghilterra ha fatto subito capire chi comanda nel gruppo K delle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo. La selezione dei Tre Leoni, com’era abbastanza facile prevedere, è partita a razzo, conquistando due vittorie su due lo scorso marzo contro le non irresistibili Albania (2-0) e Lettonia (3-0).

L’Inghilterra ha affrontato sei volte Andorra in passato: il bilancio è ovviamente impietoso, con 25 reti segnate dagli inglesi e neppure una dai pirenaici. La selezione di Tuchel, pur scendendo in campo con un undici sperimentale, anche stavolta dovrebbe trovare con estrema facilità la via del gol, considerando l’enorme divario tra le due squadre. La sensazione è che Kane e compagni ne riusciranno a segnare almeno quattro.

I pronostici sulle altre partite

In seguito alla sconfitta con la Spagna nel quarto di finale di Nations League, l’Olanda si è ritrovata nel gruppo G, uno di quelli da 5 squadre. Oltre agli Oranje, sono presenti anche Finlandia, Polonia, Lituania e Malta: insomma, tutte rappresentative alla portata degli uomini di Ronald Koeman anche se le insidie non mancano.

I polacchi, infatti, nel frattempo hanno già preso il largo, mettendo un po’ di pressione a van Dijk e compagni, lo scorso marzo alle prese con la doppia sfida con i campioni d’Europa in carica (persa dopo due gare rocambolesche, ai calci di rigore). Tocca all’Olanda, adesso, colmare il gap, provando a fare due su due nei prossimi match con Finlandia e Malta.

L’Olanda ha sempre avuto la meglio negli ultimi quattro confronti con la Finlandia – non si sfidano dal 2011 – e dovrebbe imporsi anche senza grossi problemi stavolta. Per la selezione di Koeman sarebbe importante partire con il piede giusto nelle qualificazioni: previsti almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• TEMPO CON + GOL: SECONDO in Pescara-Ternana, Serie C, ore 21:15

Vincenti

Austria (in Austria-Romania, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45)

(in Austria-Romania, ore 20:45) Olanda (in Finlandia-Olanda, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45)

(in Finlandia-Olanda, ore 20:45) Danimarca (in Danimarca-Irlanda del Nord, Amichevole, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Andorra-Inghilterra , Qualificazione ai Mondiali , ore 18:00

, , ore 18:00 Finlandia-Olanda , Qualificazione ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 Austria-Romania, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Canada-Ucraina , Amichevole, ore 21:00

, Amichevole, ore 21:00 Stati Uniti-Turchia , Amichevole, ore 21:30

, Amichevole, ore 21:30 Albania-Serbia, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Finlandia-Olanda, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45