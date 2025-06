Pronostico Venezuela-Bolivia: rimane vivo il sogno qualificazione

Venezuela-Bolivia è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla mezzanotte di venerdì: pronostico.

Messo da parte il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile – zero a zero in Ecuador per il tecnico italiano – vanno avanti in Sudamerica le partite di qualificazione al prossimo Mondiale. E il Venezuela sogna la qualificazione diretta.

I padroni di casa ospitano la Bolivia e partono con tutti i favori del pronostici. Non tanto per la classifica, ma quanto per i numeri che accompagnano gli ospiti in queste partite. Soprattutto quelli difensivi sono una controprova del fatto che si balla, alla grande, quando c’è da stare attenti. Trenta gol subiti in 14 partite sono un’enormità, e su questi problemi, il Venezuela, ci lavorerà nel corso della notte cercando di strappare una vittoria, che appare comunque alla portata, per alimentare quelli che sono i sogni di una qualificazione diretta alla manifestazione del prossimo anno.

Al momento si andrebbe allo spareggio, ma una vittoria permetterebbe, quando poi mancheranno tre giornate al termine, di andare solamente a tre punti da un posto che varrebbe il pass senza passare da altre partite. Insomma, in poche parole, il Venezuela questi tre punti se li prenderà senza particolari problemi.

Come vedere Venezuela-Bolivia in diretta tv e in streaming

La sfida Venezuela-Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma venerdì a mezzanotte non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento al costo di 3,99 euro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Venezuela è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Venezuela vincente in un match che i padroni di casa dovrebbero chiudere senza nemmeno subire reti. Ma anche se questo dovesse avvenire, saranno almeno due i gol di scarto alla fine di questa partita.

Le probabili formazioni di Venezuela-Bolivia

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Gonzalez, Ferraresi, Angel, Aramburu; Savarino, Herrera, Martinez, Soteldo; Martinez, Rondon.

BOLIVIA (3-4-1-2): Viscarra; Medina, Haquin, Morales; Robson, Villamil, Cuellar, Sagredo; Vaca, Miguelito; Abrego.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0