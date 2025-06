Pronostico Pescara-Ternana, c’è la Serie B in palio: pronostico aperto

Come vedere Pescara-Ternana in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Pescara e Ternana è in programma sabato alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Anche Rai 2 darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre assistere a Pescara-Ternana anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.