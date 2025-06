Pronostico Gibilterra-Croazia: il debutto con almeno sei gol

Gibilterra-Croazia è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Debutto semplice in queste qualificazioni ai Mondiali per la Croazia. Contro Gibilterra non ci sono dubbi su Modric e compagni: la vittoria, con goleada annessa, è in tasca.

Gibilterra, da quando è entrata a fare parte della Fifa nel 2016, non ha mai vinto una partita di qualificazione al Mondiale. E diciamo che nessuno si aspetta qualcosa da questa nazionale che, contro alcuni dei calciatori più forti del mondo, sa benissimo sin dal principio di non avere scampo. Anche perché, quello che è stato il cammino generale, è stato anche confermato dalle prime due uscite di quest’anno: due partite, due sconfitte, sette gol subiti e uno solo fatto. Evidente come ci siano dei limiti tecnici, ma molto ampi, che nessuno può cercare di chiudere.

Insomma, nel girone dove Repubblica Ceca e Montenegro sono a quota sei punti, la Croazia inizierà questo cammino cercando di prendersi (prendendosi) una vittoria che di patemi d’animo non ne porterà. Poco da dire.

Come vedere Gibilterra-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida Gibilterra-Croazia è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Per ovviare a quella che è una quota troppo bassa per essere presa in considerazione – vale a dire quella di una vittoria secca della Croazia – si potrebbe sicuramente puntare su almeno 4 reti complessive tutte da un lato, oppure sul fatto che gli ospiti sbloccheranno la partita nel primo tempo e, magari, pure nei primi 20 minuti per mettere tutto in discesa. Per il resto c’è poco da dire e poco da commentare. Sappiamo tutti come andrà a finire.

Le probabili formazioni di Gibilterra-Croazia

GIBILTERRA (4-3-3): Banda; Ronan, Annesley, Lopes, Britto; Scanlon, Bent, De Barr; Kessop, El Hmidi, Richards.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Sucic, Kramaric; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 0-6