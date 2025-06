Pronostico Finlandia-Olanda: debutta con una vittoria

Finlandia-Olanda è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

In seguito alla sconfitta con la Spagna nel quarto di finale di Nations League, l’Olanda si è ritrovata nel gruppo G, uno di quelli da 5 squadre. Oltre agli Oranje, sono presenti anche Finlandia, Polonia, Lituania e Malta: insomma, tutte rappresentative alla portata degli uomini di Ronald Koeman anche se le insidie non mancano.

I polacchi, infatti, nel frattempo hanno già preso il largo, mettendo un po’ di pressione a van Dijk e compagni, lo scorso marzo alle prese con la doppia sfida con i campioni d’Europa in carica (persa dopo due gare rocambolesche, ai calci di rigore). Tocca all’Olanda, adesso, colmare il gap, provando a fare due su due nei prossimi match con Finlandia e Malta.

L’avventura degli Oranje verso il Mondiale ‘parte da Helsinki: il ct Koeman per espugnare lo stadio Olimpico si affida ai punti fermi della sua nazionale, tra cui il già citato van Dijk ed i vari Depay e Gakpo. L’ex allenatore del Barcellona si augura di rivedere la stessa determinazione con cui i suoi hanno affrontato le ultime due partite, nelle quali l’Olanda è riuscita a tenere testa ad una selezione del calibro della Roja (2-2 a Rotterdam e 3-3 a Valencia). Gli scandinavi invece di punti in classifica ne hanno 4: dopo il successo per 1-0 a Malta firmato Antman, non sono andati al di là di un pari in Lituania (2-2), sciupando una grossa occasione. In caso di vittoria, infatti, sarebbero stati a punteggio pieno con la Polonia.

Come vedere Finlandia-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Finlandia e Olanda è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Olanda ha sempre avuto la meglio negli ultimi quattro confronti con la Finlandia – non si sfidano dal 2011 – e dovrebbe imporsi anche senza grossi problemi stavolta. Per la selezione di Koeman sarebbe importante partire con il piede giusto nelle qualificazioni: previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Finlandia-Olanda

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman.

OLANDA (4-2-3-1): Flekken; Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké; de Jong, Reijnders; Kluivert, Xavi Simons, Gakpo; Weghorst.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3