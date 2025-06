Pronostico Austria-Romania: scontro diretto per il primo posto

Austria-Romania è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Sono le due principali favorite di questo girone, quelle che probabilmente si contenderanno il primo posto ed il pass diretto per il Mondiale nordamericano. Chi arriverà secondo, invece, dovrà accontentarsi degli insidiosi playoff, in cui le sorprese di solito sono sempre dietro l’angolo. Per l’Austria di Ralf Rangnick si tratta del debutto nelle qualificazioni: a marzo Arnautovic e compagni hanno giocato lo spareggio di Nations League con la Serbia, pareggiando 1-1 all’andata e perdendo nettamente al ritorno (2-0). Sciupata così la possibilità di giocare in Lega A nella prossima edizione della manifestazione.

Gli austriaci, infatti, erano arrivati secondi nel proprio gruppo di Lega B, chiudendo dietro alla Norvegia. Ora è tempo, però, di voltare pagina: c’è da conquistare la qualificazione ad un Mondiale per la prima volta dopo 28 anni – manca da Francia 1998 – e la selezione di Rangnick, alla luce dei progressi raggiunti negli ultimi anni, ha tutte le carte in regola per mettere fine a questa lunga attesa. Cipro e San Marino non rappresentano insidie credibili, mentre la Bosnia invece – l’unica finora sorprendentemente a punteggio pieno – va presa con le pinze. Poi c’è la Romania, partita “zoppa” proprio per via della sconfitta, inaspettata, con i bosniaci all’esordio (0-1). Un passo falso che potrebbe costare caro alla Tricolorii, che dopo l’Europeo si è affidata ad un decano come Mircea Lucescu. La Romania si è poi successivamente rifatta nel 5-1 alla modesta rappresentativa sammarinese ma non può essere considerato un test probante. La sensazione è che Lucescu si giochi una bella fetta di qualificazione – pure i rumeni non partecipano ad un campionato del mondo dal ’98 – già nella sfida di Vienna.

Come vedere Austria-Romania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Austria e Romania è in programma sabato alle 20:45 all’Ernst Happel Stadion di Vienna, in Austria. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due vittorie esterne per parte negli ultimi due precedenti più recenti, che risalgono al 2020 in Nations League. Entrambe non hanno entusiasmato a marzo ma l’Austria, imbattuta davanti al proprio pubblico da ottobre 2023, parte favorita, anche secondo i bookmaker. Prevediamo almeno due gol complessivi a Vienna.

Le probabili formazioni di Austria-Romania

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; R. Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1