Il video inchioda Alcaraz: ritorno di fiamma a Parigi

Carlos Alcaraz, il video apparso sui social network non può che essere interpretato in un modo: la scintilla è scoccata al Roland Garros.

“Sono single, ma in cerca di ragazza”. Così aveva risposto Carlos Alcaraz, all’incirca 3 mesi fa, al giornalista che gli aveva chiesto lumi a proposito della sua situazione sentimentale. Di tempo non ne è trascorso poi molto, giusto un centinaio di giorni o giù di lì, ma la situazione, almeno così pare, sarebbe già cambiata da così a così.

Non c’è nulla di ufficiale, e questo è doveroso sottolinearlo. Tuttavia, era impossibile non notare i dettagli che sono stati disseminati sui social network e che sembrerebbero condurre le nostre “ricerche” in una direzione univoca. Iniziamo col dire dunque, dopo questa necessaria precisazione, che un paio di anni fa a questa parte una notizia molto succulenta era circolata nel bel mezzo dell’estate.

Qualcuno di voi ricorderà senz’altro di quando il nome del tennista iberico fu associato a quello di una sua collega. Una collega mora, bellissima, che conduce una vita super glamour e che, pur non avendo sfondato nel mondo dello sport come forse avrebbe voluto, è comunque diventata popolarissima. Più per il suo fascino che per il suo talento, probabilmente, ma tant’è, resta il fatto che sui social sia molto famosa e che siano in tanti a seguire il suo profilo Instagram.

Alcaraz, i social non mentono: quel video è inequivocabile

Si vociferò, a quel tempo, di un flirt tra Alcaraz e la bella Lola Marandel, per la quale il tennista avrebbe addirittura stravolto i suoi programmi, giocando la Hopman Cup solo per poter trascorrere qualche giorno in compagnia della sensualissima tennista.

Non si è più parlato di loro due, dopo quella fuga di notizie, ma indovinate un po’? La ragazza era sugli spalti al Roland Garros, nei giorni scorsi, che di per sé non sarebbe una notizia, considerando che ci sta che una tennista si rechi a vedere una partita di tennis. Il punto, però, è che ha nascosto, in un carosello di foto scattate in tribuna, anche un video che sembrerebbe inchiodare i due presunti piccioncini.

Lola ha filmato Carlos mentre giocava, per tutta la durata di un punto, senza mai inquadrare il suo avversario. Un comportamento che in tutta onestà “puzza” un po’, nel senso buono del termine, ovviamente, e che ci fa pensare che possa esserci stato un ritorno di fiamma. Saranno rose, stavolta, oppure sfioriranno?