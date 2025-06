I pronostici di venerdì 6 giugno: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli

I pronostici di venerdì 6 giugno: ci sono partite di qualificazione ai Mondiali in Sudamerica ed Europa, in campo anche l’Italia

Evitare un altro psicodramma. L’Italia sta vivendo i giorni che precedono la cruciale sfida con la Norvegia con un carico d’ansia non indifferente: la paura di non qualificarsi neppure al Mondiale nordamericano – sarebbe la terza volta di fila dopo i disastri del 2017 e 2022 – la si può toccare con mano. Per questo si parla già di gara “decisiva” con gli scandinavi, nonostante si tratti solo del debutto degli azzurri nelle qualificazioni alla rassegna iridata in programma nell’estate 2026 in Nordamerica (Usa-Messico-Canada).

La Norvegia, infatti, ha già disputato due match mentre la selezione di Luciano Spalletti lo scorso marzo era impegnata nei quarti di finale di Nations League con la Germania: Haaland e compagni li hanno vinti entrambi, travolgendo 5-0 la Moldavia a domicilio e rifilando quattro gol ad Israele (2-4). Numeri importanti anche in ottica differenza reti. Con Haaland e Sorloth on fire, sarà difficile non subire gol e per evitare la sconfitta l’impressione è che sarà necessario segnarne almeno uno.

I pronostici sulle altre partite

Restando in Europa, nelle altre partite in programma in serata sono attese le vittorie di Israele, Belgio e Repubblica Ceca rispettivamente contro Estonia, Macedonia del Nord e Montenegro.

In Sudamerica tre punti invece obbligatori per la Colombia: la sfida con un Perù disastroso in trasferta e quasi fuori dai giochi sembra essere l’occasione per tornare a vincere ed ipotecare la qualificazione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Norvegia-Italia, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

Israele (in Estonia-Israele, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45)

(in Estonia-Israele, ore 20:45) Belgio (in Macedonia del Nord-Belgio, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45)

(in Macedonia del Nord-Belgio, ore 20:45) Repubblica Ceca (in Repubblica Ceca-Montenegro, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45)

(in Repubblica Ceca-Montenegro, ore 20:45) Colombia (in Colombia-Perù, Qualificazione ai Mondiali, ore 22:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Spagna U21-Ucraina U21 , Amichevole , ore 20:30

, , ore 20:30 Gibilterra-Croazia , Qualificazione ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 Polonia-Moldova, Amichevole, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ungheria-Svezia , Amichevole, ore 21:00

, Amichevole, ore 21:00 Norvegia-Italia, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.27 GOLDBET ; 7.51 SNAI; 7.27 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Irlanda-Senegal, Amichevole, ore 20:45