Pronostico Ungheria-Svezia: l’attacco fa la differenza

Ungheria-Svezia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 19:30: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ungheria e Svezia debutterano nelle qualificazioni Mondiali solamente a settembre, essendo state sorteggiate in un girone da quattro. In questa finestra, dunque, disputeranno due amichevoli ciascuna in vista dei rispettivi esordi con Irlanda e Slovenia.

Lo scorso marzo la selezione magiara è retrocessa mestamente in Lega B di Nations League: a senso unico lo spareggio con la Turchia di Vincenzo Montella, vittoriosa sia all’andata che al ritorno (3-1 e 0-3). Dopo la doppia batosta in tanti si sono chiesti se il ciclo di Marco Rossi, il commissario tecnico italiano in carica dal 2018, fosse terminato: la federazione ungherese però ha deciso di riconfermarlo e dunque toccherà di nuovo a lui tentare di riportare l’Ungheria alla fase finale di un campionato del mondo a distanza di 40 anni dall’ultima volta (i magiari mancano ad un Mondiale da Messico 1986). In Nordamerica farà di tutto per esserci anche la Svezia, assente a Qatar 2022. Gli scandinavi sono ripartiti dall’ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson, che dovrà essere bravo a sfruttare una coppia d’attacco che poche nazionali al mondo in questo momento possono permettersi: sì perché oltre al centravanti titolare del Newcastle, Isak, il ct svedese può contare sul prolifico attaccante dello Sporting CP, Gyokeres, reduce da una stagione da sogno in Portogallo.

I due hanno anche dimostrato di poter giocare insieme, risultando determinanti nella conquista del primo posto nel girone 1 di Lega C di Nations League. Girone letteralmente dominato dalla Svezia, tornata subito in Lega B: Tomasson, tuttavia, attende test più probanti per capire a che punto è il processo di rinnovamento.

Come vedere Ungheria-Svezia in diretta tv e in streaming

L’amichevole Ungheria-Svezia, in programma venerdì alle 19:30 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Con Tomasson al timone, la Svezia sembra aver fatto dei significativi passi avanti, soprattutto sul piano del gioco. Vista la potenza offensiva degli scandinavi, crediamo che almeno una rete possano realizzarla alla Puskas Arena contro un’Ungheria che nelle ultime uscite è apparsa in difficoltà in entrambe le fasi: in Nations League i magiari hanno tenuto la porta inviolata solo contro la Bosnia.

Le probabili formazioni di Ungheria-Svezia

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Orban, M. Dardai, Szalai; Bolla, B. Dardai, Nikitscher, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai; Varga.

SVEZIA (3-4-2-1): Johansson; Starfelt, Hien, Gudmundsson; Holm, Ayari, Saletros, Sema; Nygren, Elanga; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2