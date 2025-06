Pronostico Scozia-Islanda: nei precedenti è sempre finita così

Scozia-Islanda è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Tra Scozia e Islanda, nella storia, ci sono stati sei precedenti. E tutte e sei hanno dato lo stesso risultato finale: una vittoria scozzese, anche nel momento in cui l’Islanda sembrava essere diventata una nazionale anche difficile da affrontare. Evidente che sia proprio un tabù giocare contro questa formazione.

Nell’amichevole in programma venerdì sera a Glasgow quindi, le possibilità che possa venire fuori un risultato diverso sono davvero minime. Anzi, oseremmo dire quasi nulle. Il motivo? Perché la Scozia ha dei giocatori importanti, che giocano in campionato importanti e che di conseguenza hanno alzato sensibilmente il loro livello di prestazioni. E anche il modo di interpretare le partite. Quindi c’è anche una certa esperienza che, in questa partita, dovrebbe proprio fare la differenza.

La Scozia, inoltre, è stata anche ad un passo dal prendersi la promozione nella Lega A di Nations League. Un obiettivo che non è stato raggiunto per la sconfitta nella semifinale di ritorno contro la Grecia, in casa, dopo aver vinto in trasferta. Una delusione, senza dubbio, da mettersi immediatamente alle spalle e ripartire. E contro l’Islanda, pure per questo motivo, arriverà una vittoria.

Come vedere Scozia-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida Scozia-Islanda, amichevole internazionale che si gioca a Dublino venerdì alle 20:45, non avrà nessuna copertura televisiva in Italia. Il match, quindi, non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

La vittoria della Scozia è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.92 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Sono sei, come detto prima, i precedenti tra queste due squadre. E negli ultimi tre, oltre ad essere arrivata una vittoria scozzese, sono anche arrivati dei gol. Almeno uno per squadra. Un segnale da tenere in considerazione, vista anche la quota altissima del segno Gol. Crediamo che sì, possa finire con almeno un gol a testa e con la vittoria scozzese, ovvio.

Le probabili formazioni di Scozia-Islanda

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; Christie, McTominay, McGinn; Adams.

ISLANDA (4-3-2-1): Valdimarsson; Fridriksson, Willumsson, Ingason, Traustason; Thodarson, Johannenson, Helgason; Thorsteinsson, Gudmundosson; Oskarson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1