Pronostico Irlanda-Senegal: finisce in questo modo

Irlanda-Senegal è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Le nazionali che in questo momento non sono impegnate per le qualificazioni ai prossimi mondiali, hanno ovviamente organizzato delle amichevoli. Ed è questa una: Irlanda e Senegal, a Dublino, scenderanno in campo per oliare meccanismi e per capire dove intervenire. Il lavoro dei commissari tecnici è questo: scoprire, nel poco tempo che in generale hanno a disposizione, quali sono gli elementi da migliorare.

In generale queste due squadre stanno bene. Tre vittorie nelle ultime cinque uscite per i padroni di casa – sia in amichevoli sia in Nations League – una serie di 15 risultati utili per gli ospiti che, l’ultima partita, l’hanno persa in Coppa d’Africa, ai calci di rigore, contro la Costa D’Avorio. E parliamo del gennaio del 2024, quindi molto tempo fa.

Evidente che l’obiettivo è quello di continuare su questa scia. E le qualità fisiche della formazione africana li conosciamo tutti: le abbiamo ammirate nel corso degli anni. Ma anche l’Irlanda, evidentemente, è cresciuta nel corso del tempo. Una squadra che sta dimostrando di poter crescere ancora e che davanti al proprio pubblico non ha nessuna intenzione di perdere. Quindi? Quindi è evidente che il match possa finire in un solo modo. Beh, non è sicuro. Ma una certezza noi ce l’abbiamo e ve la diciamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Irlanda-Senegal in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda-Senegal, amichevole internazionale che si gioca a Dublino venerdì alle 20:45, non avrà nessuna copertura televisiva in Italia. Il match, quindi, non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

Andando anche a vedere quelli che sono i risultati venuti fuori nelle ultime uscite, e vedendo il ruolino di marcia soprattutto del Senegal, è evidente che entrambe le formazioni possa riuscire a trovare la via della rete. Parliamo anche di un’amichevole, nelle quali il livello di attenzione è sempre più basso. Quindi un gol a testa. E magari la X finale.

Le probabili formazioni di Irlanda-Senegal

IRLANDA (4-4-2): Kelleher: Doherty, Collins, O’Brien, Brady; Johnston, Azaz, Cullen, Knight; Ferguson, Parrot.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Camara; Lamine Camara, Gueye, Sarr; Diao, Dialllo, Mane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1