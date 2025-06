Pronostico Colombia-Perù: termina il digiuno di vittorie

Colombia-Perù è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 22:30 (ora italiana): tv, streaming, pronostico.

Una sola vittoria nelle ultime sei giornate. È il bottino, molto scarno, della Colombia nel girone eliminatorio da ottobre in poi. I Cafeteros, finalisti nell’ultima Copa America, hanno conquistato a malapena un punto dopo il rotondo successo con il Cile, fermando l’emorragia di sconfitte – tre di fila – solamente a marzo con un deludente pareggio con il Paraguay (2-2). Sopra di due gol grazie a due dei suoi talenti come Luis Diaz e Duran, la selezione guidata dall’argentino Nestor Lorenzo si è fatta riacciuffare tra primo e secondo tempo, non riuscendo ad interrompere il digiuno di vittorie.

La conseguenza di questo rendimento non proprio esaltante è che servirà attendere ancora per ottenere la qualificazione aritmetica ai prossimi campionati del mondo. La Colombia adesso è scivolata al sesto posto, l’ultimo utile per qualificarsi direttamente al Mondiale nordamericano. Il margine nei confronti della settima resta ampio – i Cafeteros sono a +5 sul Venezuela a quattro turni dalla fine – ma non si può più scherzare con il fuoco. Bisogna voltare pagina nel match casalingo con il Perù, le cui speranze di restare in corsa almeno per un posto nello spareggio interzona diventano sempre più flebili.

La Bicolor giace al penultimo posto, a cinque incollature dal Venezuela. Una rimonta, a questo punto, appare improbabile, nonostante ci siano ancora dodici punti a disposizione. Nelle ultime cinque giornate il Perù ha avuto la meglio solo sulla Bolivia, battuta 3-1 lo scorso marzo. Nel match successivo, tuttavia, gli uomini di Oscar Ibanez hanno fatto di nuovo un passo indietro, perdendo 1-0 in Venezuela e confermando il cosiddetto “mal di trasferta”. I biancorossi hanno ottenuto un solo punto lontano dal proprio pubblico, non andando mai a segno neppure in un’occasione.

Come vedere Colombia-Perù in diretta tv e in streaming

La sfida tra Colombia e Perù, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma venerdì alle 22:30 (ora italiana) allo stadio Metropolitano Melendez di Barranquilla, in Colombia, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

La sfida con un Perù disastroso in trasferta e quasi fuori dai giochi sembra essere l’occasione, per la Colombia, per tornare a vincere ed ipotecare la qualificazione. Il numero dei gol complessivi, come negli ultimi due precedenti, dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Colombia-Perù

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Mina, Lucumì, Machado; Rios, Lerma, Asprilla; J. Arias, Duran, James.

PERÙ (4-3-3): Gallese; Advincula, Zambrano, Garces, Lopez; Aquino, Tapia, Carrillo; Polo, Guerrero, Reyna.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0