Pronostico Andorra-Inghilterra: goleada in arrivo ed altro clean sheet

Andorra-Inghilterra è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

L’Inghilterra ha fatto subito capire chi comanda nel gruppo K delle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo. La selezione dei Tre Leoni, com’era abbastanza facile prevedere, è partita a razzo, conquistando due vittorie su due lo scorso marzo contro le non irresistibili Albania (2-0) e Lettonia (3-0).

Partenza oltremodo convincente sotto la guida del nuovo commissario tecnico, Thomas Tuchel: all’allenatore tedesco, alla sua prima esperienza al timone di una nazionale, è stato affidato il non semplice compito di riportare in cima al mondo una selezione che non vince ormai dal lontano 1966 e che è arrivata seconda nelle ultime due edizioni degli Europei, dovendosi accontentare della medaglia d’argento.

Un’Inghilterra che, vista la qualità di cui può disporre da qualche anno a questa parte un po’ in tutti i reparti, dovrà crescere anche dal punto di vista del gioco, non avendo mai realmente convinto in tal senso sotto la gestione Southgate.

Rispetto alle prime due giornate di qualificazioni, Tuchel deve fare i conti con numerosi forfait: da Rashford a Foden, passando per Guéhi, tutti alle prese con infortuni. Contro Andorra e Senegal però saranno presenti quasi tutti i punti fermi: ci sono i vari Bellingham, Rice, Saka, Palmer ma soprattutto capitan Kane. La sfida con i pirenaici non presenta particolari insidie: la selezione del Principato ha perso le prime due gare con entrambi gli avversari affrontati dall’Inghilterra, incassando 4 gol complessivi e non segnandone nemmeno uno.

Come vedere Andorra-Inghilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Andorra-Inghilterra è in programma sabato alle 18:00 all’RCDE Stadium di Barcellona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inghilterra ha affrontato sei volte Andorra in passato: il bilancio è ovviamente impietoso, con 25 reti segnate dagli inglesi e neppure una dai pirenaici. La selezione di Tuchel, pur scendendo in campo con un undici sperimentale, anche stavolta dovrebbe trovare con estrema facilità la via del gol, considerando l’enorme divario tra le due squadre. La sensazione è che Kane e compagni ne riusciranno a segnare almeno quattro.

Le probabili formazioni di Andorra-Inghilterra

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Llovera, Nicolas, C. Garcia, Olivera, M. Garcia; Rubio, Rebes, Vales, Cervos; Martinez.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Colwill, Lewis-Skelly; Bellingham, Rice; Saka, Eze, Rogers; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4