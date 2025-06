Pronostico Albania-Serbia: debutto con 3 punti

Albania-Serbia è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dove vederla, probabili formazioni e pronostico

La Serbia è al debutto in in queste qualificazioni al prossimo Mondiale. Un debutto non semplice sul campo dell’Albania anche se, vedendo il girone, sono proprio gli ospiti di sabato sera ad avere maggiori possibilità di andare alle spalle dell’Inghilterra e di conseguenza conquistare almeno il pass per i playoff.

L’Albania, invece, nelle prime due partite di questo raggruppamento ha piazzato tre punti. Vincendo tre a zero contro l’Andorra – una gara semplice – e perdendo contro l’Inghilterra nel primo match. Sì, poche possibilità per tutte, vista la corazzata dei Tre Leoni, che si possa prendere qualcuno il primo posto. Quello praticamente è stato assegnato nel momento in cui è finito il sorteggio. Detto questo, il debutto della Serbia, in questa partita, almeno un punto lo potrebbe regalare.

Forse anche qualcosa in più, oggettivamente: la nazionale ospite, visti gli uomini di altissima qualità che ha in rosa, è una di quelle che si potrebbero rivelare come una mina vagante, non tanto in questo girone, ma soprattutto in un ipotetico playoff. La Serbia è anche una nazionale esperta – e non solo giovani di belle speranze – quindi il mix giusto per cercare in qualche modo di portare a casa un risultato pieno. Sì, la vittoria esterna è sicuramente molto più probabile di un’affermazione dei padroni di casa.

Come vedere Albania-Serbia in diretta tv e in streaming

La sfida Albania-Serbia, partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è in programma sabato alle 20:45. Non avrà nessuna copertura televisiva in Italia. Il match, quindi, non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Serbia è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e 2.15 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 2.05 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Quote altissime, sia per una vittoria serba ma anche per un match che potrebbe regalare almeno un gol per squadra. Occhio a questa soluzione, che oggettivamente ci appare la più probabile anche andando a vedere gli ultimi risultati di queste due nazionali. In poche parole, infine, il match regalerà almeno tre reti complessive. Ne siamo certi.

Le probabili formazioni di Albania-Serbia

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Ajiji; Laci, Asllani, Shehu; Broja, Manaj, Hoxha.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Terzi; Samardzic, Lukic; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2