I pronostici di giovedì 5 giugno: Nations League e Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di giovedì 5 giugno: c’è Spagna-Francia di Nations League e le qualificazioni ai Mondiali in Asia e Sudamerica

Nella seconda semifinale della Final Four di Nations League andrà in scena quella che è ormai una “classica” a livello europeo ma non solo: Spagna contro Francia, due delle selezioni più nobili e blasonate del continente, che negli ultimi anni si sono trovate spesso di fronte. L’ultimo precedente, infatti, risale a circa un anno fa, quando la Roja la spuntò 2-1 in rimonta nella semifinale di Euro 2024, staccando il pass per la finalissima di Berlino (poi vinta contro l’Inghilterra).

Come negli ultimi due precedenti, i gol non dovrebbero mancare. Spagna e Francia hanno un’abbondanza tale da poter segnare in qualsiasi momento. Almeno un gol per parte, dunque, in una gara che si preannuncia intensa e divertente – occhio alla numerose assenze in difesa della Francia – e che potrebbe protrarsi fino ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

I pronostici sulle altre partite

Quella giapponese è stata la prima selezione a staccare il pass (sul campo) ai Mondiali 2026 dopo Stati Uniti, Canada e Messico, già qualificate grazie al fatto di essere le tre nazioni ospitanti della kermesse in programma tra un anno. L’Australia, momentaneamente seconda a quota 13 punti, tre in più dei sauditi, è padrona del proprio destino, ma i Socceroos si giocano tanto nella sfida di Perth contro il Giappone già qualificato: in caso di vittoria lo scontro diretto nell’ultima giornata con l’Arabia Saudita diventerebbe una formalità, visto il netto vantaggio in termini di differenza reti. La differenza di motivazioni potrebbe essere determinante in una sfida del genere, che sostanzialmete interessa solo ai Socceroos.

In Sudamerica invece Paraguay e Uruguay potrebbero accontentarsi di un pareggio per proseguire a braccetto il percorso verso la qualificazione ai Mondiali, ormai ampiamente alla portata. C’è tanta curiosità per l’esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile: in casa dell’Ecuador non sarà semplice fare bottino pieno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Spagna-Francia, Nations League, ore 21:00

Vincenti

Australia o pareggio (in Australia-Giappone, Qualificazione ai Mondiali, ore 13:10)

(in Australia-Giappone, ore 13:10) Arabia Saudita (in Bahrain-Arabia Saudita, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00)

(in Bahrain-Arabia Saudita, ore 18:00) Brasile o pareggio (in Ecuador-Brasile, Qualificazione ai Mondiali, ore 01:00)

(in Ecuador-Brasile, ore 01:00) Argentina o pareggio (in Cile-Argentina, Qualificazione ai Mondiali, ore 03:00)

Le partite da almeno due gol complessivi (OVER 1.5)

Bahrain-Arabia Saudita , Qualificazione ai Mondiali , ore 18:00

, , ore 18:00 Iraq-Corea del Sud , Qualificazione ai Mondiali , ore 20:15

, , ore 20:15 Cile-Argentina, Qualificazione ai Mondiali, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spagna-Francia , Nations League, ore 21:00

, Nations League, ore 21:00 Ecuador-Brasile , Qualificazione ai Mondiali , ore 01:00

, , ore 01:00 Qatar-Iran, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:15

Comparazione quota totale (over 1.5 + gol): 15.88 GOLDBET ; 14.51 SNAI; 15.88 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Paraguay-Uruguay, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:00