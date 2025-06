Pronostico Repubblica Ceca-Montenegro: mai accaduto nei precedenti ufficiali

Repubblica Ceca-Montenegro è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

In attesa del debutto della Croazia, la favorita per il primo posto in questo raggruppamento, Repubblica Ceca e Montenegro hanno fatto il proprio dovere. Nelle prime due giornate, andate in scena lo scorso marzo, si sono sbarazzate delle due selezioni “materasso” del girone, vale a dire Gibilterra e Isole Faroe. Il Montenegro ha sfruttato il fattore campo (3-1 ai gibilterrini e 1-0 contro gli scandinavi), la Repubblica Ceca invece ha rifilato un sonoro 4-0 a Gibilterra e piegato con un po’ più di fatica le Faroe grazie ad una doppietta del solito Schick.

I cechi hanno così allungato la striscia di risultati positivi, che va avanti senza interruzioni da settembre. Dal ko con la Georgia, gli uomini di Ivan Hasek non hanno più perso e nel frattempo hanno pure vinto il girone di Nations League – davanti a Ucraina, Georgia e Albania – conquistando la promozione in Lega A ed archiviando la spedizione fallimentare all’ultimo campionato europeo.

Il prossimo obiettivo dell’allenatore giramondo è riportare la Repubblica Ceca alla fase finale di un Mondiale, circostanza che non si verifica dall’ormai lontano 2006. Con la Croazia nei paraggi, tuttavia, non sarà semplice chiudere davanti a tutti ed accapparrarsi il pass diretto. Il Montenegro, al contrario, non ha mai provato l’ebbrezza di partecipare ad una grande manifestazione internazionale: guidati dall’ex stella della nazionale croata Robert Prosinecki, Jovetic e compagni cercheranno di giocarsi le proprie carte in un gruppo difficile ma non proibitivo. Bisognerà fare meglio però rispetto all’ultima Nations League, terminata con la retrocessione diretta in Lega C (solamente 3 punti conquistati in un girone con Galles, Turchia e Islanda).

Come vedere Repubblica Ceca-Montenegro in diretta tv e in streaming

Repubblica Ceca-Montenegro è in programma venerdì alle 20:45 alla Doosan Arena di Plzen, in Repubblica Ceca. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Repubblica Ceca è quotata a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Repubblica Ceca sembra aver trovato una certa continuità e parte favorita contro un Montenegro che tra le mura amiche è molto meno insidioso. Basti pensare che fuori casa l’ultimo successo in un match ufficiale risale a più di due anni fa. La sfida di Plzen non dovrebbe riservare troppe reti: negli ultimi quattro precedenti – escluse le amichevoli – il Montenegro ha sempre avuto la peggio rimanendo a secco di gol.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Montenegro

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Gakpo.

MONTENEGRO (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0