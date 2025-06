Pronostico Paraguay-Uruguay: continua la maledizione

Paraguay-Uruguay è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): pronostico.

Sono appaiate a quota 21 punti in classifica queste due squadre. Quindi, con un bel +6 rispetto alla formazione che in Sudamerica – la settima del girone – andrebbe a giocare lo spareggio per l’accesso al prossimo Mondiale. Insomma, Paraguay e Uruguay sembrano essere abbastanza tranquille quando mancano solamente quattro giornate al termine.

Un pareggio, insomma, potrebbe essere il risultato finale. Anche perché ci sono delle statistiche che ce lo dicono – così è finita la partita d’andata e in generale, in pareggio, sono finiti due incroci sugli ultimi quattro confronto – e non solo, anche un tabù incredibile che vede protagonista la formazione di casa. Sì, perché nonostante nel corso degli anni ci siano stati moltissimi incroci tra queste due formazioni, per il Paraguay, affrontare l’Uruguay, è quasi una maledizione. Infatti è dal lontano 2007 che la squadra attualmente allenata da Alfaro non riesce a vincere contro quella che adesso vede Bielsa protagonista in panchina. Una maledizione vera e propria, in poche parole.

E quindi? Quindi sarà evidentemente difficile per i padroni di casa riuscire ad avere la meglio. E in una gara dove, i tre punti sì contano, ma è sicuramente molto più importante muovere la classifica, alla fine tutti si potrebbero accontentare. A braccetto verso il Mondiale, in poche parole.

Il pronostico

Negli ultimi quattro incroci sono venuti fuori due pareggi e due vittorie dell’Uruguay. I due pareggi per zero a zero, le due affermazioni per uno a zero. Evidente che i gol latitano: insomma, in una gara da meno di tre reti complessive, la X finale è il segno più probabile. Per il tabù di prima e per il fatto che ad entrambe, vedendo la classifica, un punto starebbe bene.

Le probabili formazioni di Paraguay-Uruguay

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Juan Caceres, Balbuena, Alderete, Alonso; Galarza, Gomez, Cubas, Almiron; Pitta, Enciso.

URUGUAY (4-2-3-1): Israel; Nandez, Ronald Araujo, Gimenez, Olivera; Ugarte, Torreira; Pellistri, De Arrascaeta, Maxi Araujo; Aguirre.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1