Pronostico Norvegia-Italia: quasi un match da dentro o fuori per gli azzurri

Norvegia-Italia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Evitare un altro psicodramma. L’Italia sta vivendo i giorni che precedono la cruciale sfida con la Norvegia con un carico d’ansia non indifferente: la paura di non qualificarsi neppure al Mondiale nordamericano – sarebbe la terza volta di fila dopo i disastri del 2017 e 2022 – la si può toccare con mano.

Per questo si parla già di gara “decisiva” con gli scandinavi, nonostante si tratti solo del debutto degli azzurri nelle qualificazioni alla rassegna iridata in programma nell’estate 2026 in Nordamerica (Usa-Messico-Canada).

La Norvegia, infatti, ha già disputato due match mentre la selezione di Luciano Spalletti lo scorso marzo era impegnata nei quarti di finale di Nations League con la Germania: Haaland e compagni li hanno vinti entrambi, travolgendo 5-0 la Moldavia a domicilio e rifilando quattro gol ad Israele (2-4). Numeri importanti anche in ottica differenza reti. Una vera e propria dichiarazione d’intenti quella degli uomini di Stale Solbakken, il cui obiettivo è soffiare il primo posto – l’unico che mette in palio un pass diretto per il Mondiale – all’Italia condannandola agli insidiosi playoff, già fatali in passato per la nostra nazionale. Un eventuale passo falso nella sfida di Oslo, dunque, rischia di complicare il percorso verso la rassegna internazionale, dal momento che obbligherebbe gli azzurri ad inseguire ed a sperare che la Norvegia non le vinca tutte, in attesa dell’altro scontro diretto di novembre.

Tanti forfait per Spalletti

Nonostante non partecipi ad un Mondiale dal 1998 e ad un Europeo dal 2000 la selezione scandinava può fare affidamento su numerosi giocatori di qualità, che militano da tempo nei principali campionati europei.

Haaland non è l’unico spauracchio. Oltre al fromboliere del Manchester City, letale sottoporta, il c.t. Solbakken dispone pure di elementi del calibro di Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid, e di Odegaard, capitano dell’Arsenal. Tecnica, qualità e dinamismo, insomma. Senza dimenticare l’ex napoletano Ostigard oppure Ryerson del Borussia Dortmund e Schjelderup del Benfica. Dovrebbero essere tutti a disposizione contro gli azzurri, disposti sulla scacchiera con l’ormai rodato 4-4-2.

Spalletti, al contrario, ha già dovuto fare i conti con delle defezioni importanti, come quelle di Buongiorno e Locatelli, costretti a dare forfait per problemi fisici. Ha clamorosamente rifiutato la convocazione invece Acerbi, motivando la decisione con un post abbastanza criptico attraverso i propri canali social. Ci sono gli altri reduci dalla finale di Champions League come Bastoni e Barella mentre in difesa il ct azzurro darà una chance al milanista Gabbia. Sulle fasce Cambiaso e Udogie, davanti Kean supportato da Raspadori.

Come vedere Norvegia-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida Norvegia-Italia è in programma venerdì alle 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sono 17 i precedenti tra Norvegia e Italia: 10 vittorie azzurre, 4 pareggi e 3 successi degli scandinavi. L’ultima affermazione norvegese risale al 2000, mentre i precedenti più recenti risalgono al biennio 2014-15: erano le qualificazioni ad Euro 2016 e l’Italia, all’epoca guidata da Antonio Conte, ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno. Per gli uomini di Spalletti è già un match da dentro o fuori: alla Norvegia non mancano i giocatori di qualità ma neppure i punti deboli. L’Italia sarà in grado di sfruttarli? La missione non è impossibile ma la nostra nazionale non sembra arrivare a quest’appuntamento in forma smagliante e con certezze granitiche. Oltretutto bisognerà pure i fare i conti con la pressione e la paura di sbagliare: gli azzurri, insomma, otterranno verosimilmente un risultato positivo ma è improbabile che riescano a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Norvegia-Italia

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.

Norvegia-Italia: chi vince? Norvegia

Pareggio

Italia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2