Pronostico Macedonia del Nord-Belgio: finisce come negli ultimi precedenti

Macedonia del Nord-Belgio è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Comincia dalla Macedonia del Nord, e più precisamente dalla capitale Skopje, l’avventura del Belgio di Rudi Garcia nelle qualificazioni ai Mondiali ’26. L’ex tecnico di Roma e Napoli è stato arruolato lo scorso inverno dopo l’esonero di Domenico Tedesco in seguito alla fallimentare campagna di Nations League. Garcia ha già ottenuto un piccolo ma significativo risultato, evitando la retrocessione in Lega B nello spareggio con l’Ucraina: nella doppia sfida andata in scena a marzo i Diavoli Rossi sono stati capaci di ribaltare tutto nel match di ritorno, annichilendo 3-0 la selezione di Serhiy Rebrov, che all’andata aveva avuto la meglio 3-1.

L’obiettivo di Garcia, adesso, è vincere un girone francamente alla portata di De Bruyne e compagni, in cui la minaccia più credibile è il Galles (le altre sono Macedonia del Nord, Liechtenstein e Kazakistan). In cime alla classifica, dopo le prime due giornate, ci sono i nordmacedoni e, per l’appunto, i gallesi, entrambi a quota 4: il Belgio, però, non ha ancora debuttato, essendo stato impegnato lo scorso marzo in Nations League.

Nella gara di Skopje i Diavoli Rossi cercheranno subito di ridurre il gap dalla vetta, anche se la Macedonia del Nord non può essere sottovalutata. Gli uomini di Blagoja Milevski stanno vivendo un buon momento: in Nations League hanno conquistato la promozione in Lega B, nell’ultimo match sono riusciti a tenere testa al Galles (1-1) e non perdono un match ufficiale da novembre 2023, quando si arresero all’Italia nelle qualificazioni all’Europeo tedesco. Sì, il valore degli avversari affrontati in questa striscia positiva è stato molto basso ma si tratta comunque di una selezione in fiducia.

Milevski contro il Belgio potrà contare sui veterani (i vari Elmas, Bardhi, Miovski e Alioski) ma non sul difensore Serafimov, squalificato. Non si segnalano grosse novità neppure tra i convocati di Garcia, che potrà disporre di quasi tutti i big, tra cui De Bruyne, Lukaku, Tielemans e Meunier.

Come vedere Macedonia del Nord-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Macedonia del Nord-Belgio è in programma venerdì alle 20:45 alla National Arena Proeski di Skopje, in Macedonia del Nord. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti tra queste due nazionali risalgono al 2013, sempre qualificazioni Mondiali. Il Belgio si impose sia all’andata che al ritorno, tenendo in entrambe occasioni la porta inviolata (0-2 e 1-0). Un trend che crediamo possa proseguire anche in questa partita visto l’ampio divario.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Belgio

POSSIBILE RISULTATO: 0-2