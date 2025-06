Pronostico Galles-Liechtenstein: goleada in arrivo

Galles-Liechtenstein è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sono tre i confronti tra queste due formazioni: ovviamente ha sempre vinto il Galles anche perché il Liechtenstein non ha oggettivamente possibilità di prendersi delle vittorie in queste girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Due partite, zero punti. E venerdì sera andranno a dormire allo stesso modo.

Sì, vinceranno tutti contro questa squadra quindi, alla fine, forse la differenza almeno per il secondo posto la potrebbe fare la differenza reti. Alle spalle del Belgio – che ancora non ha giocato ma che vincerà quasi sicuramente il raggruppamento – il posto per i playoff se lo contenderanno il Galles e la Macedonia del Nord. E se gli scontri diretti finissero in parità sappiamo che l’altro criterio sarà quello della differenza reti.

L’obiettivo del Galles, quindi, senza nemmeno girarci intorno, è quello della goleada. Nei tre precedenti citati prima in due occasioni i padroni di casa hanno vinto due a zero mentre una sola volta hanno fatto quattro gol. Ovviamente senza mai prenderne anche perché gli ospiti in due partite ne hanno subiti cinque e non hanno mai esultato. Troppo netta la differenza. E diciamo che il nostro pronostico in questo caso è abbastanza semplice. Non si può davvero pensare che possa finire in maniera diversa.

Come vedere Galles-Liechtenstein in diretta tv e in streaming

La sfida Galles-Liechtenstein è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Galles è quotata a 1.02 su Goldbet e Lottomatica e a 1.02 su Snai. Il segno NO GOL è quotato, invece, 1.29 su Bet365.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Galles, in una gara da più di tre reti complessive che si sbloccherà nel primo tempo e che vedrà solamente i padroni di casa andare a segno. Non può assolutamente finire in maniera diversa. Davvero è tutto scritto.

Le probabili formazioni di Galles-Liechtenstein

GALLES (5-4-1): Darlow; Thomas, Mepham, Rodon, Davies, Williams; Johson, James, Sheeehan, N. James; Broadhead.

LIECHTENSTEIN (3-5-2): Buchel; Traber, Wiesser, Oberaditzer; Kindle, Luchinger, Hasler, Sele, Hofer; Pizzi, Salanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0