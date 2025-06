Pronostico Ecuador-Brasile: Ancelotti non può sbagliare

Ecuador-Brasile è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): pronostico.

Iniziare con il piede giusto è sempre importante. Dà morale, forza. Soprattutto dopo una presentazione alle quale erano accreditati oltre 250 giornalisti e, nella quale, Ancelotti ha detto chiaramente che il suo obiettivo è quello di lavorare per tornare a far vincere il Brasile. Certo, prima c’è da prendersi la qualificazione, però, al prossimo Mondiale.

I verdeoro sono quarti in classifica a quota 21 punti. E, l’ultima squadra, quella che andrebbe allo spareggio, di punti ne ha 15. Quindi non è che sia tutto scritto. Se è vero com’è vero, comunque, che ci sono diverse squadre in mezzo, è anche vero che l’Ecuador in questo girone Sudamericano è davanti a Vinicius e compagni e, soprattutto, viene da un filotto di sette vittorie di fila che mettono in evidenza uno stato di forma fisico e mentale sicuramente non indifferente. Quindi il compito per Ancelotti è tutt’altro che semplice.

Le scorie, comunque, della clamorosa sconfitta in Argentina dell’ultimo turno che hanno portato al cambio in panchina, sembrano essere state messe da parte con l’arrivo appunto dell’allenatore italiano, il terzo nella storia della nazionale più importante del mondo a non essere brasiliano. Ancelotti intanto ha riportato in squadra Casemiro che ormai da un po’ di tempo non circolava, attende Neymar – che ancora non è al meglio – e giustamente ha chiamato Vinicius – attacco sulle sue spalle – e Raphinha, uno dei protagonisti della stagione del Barcellona, fermo però per squalifica per questa partita insieme ad André. Gli uomini a disposizione, come immaginabile, sono importanti. E l’obiettivo come detto è iniziare intanto col piede giusto e per il Brasile, piede giusto, vuole dire vincere. Per forza di cose deve arrivare un’affermazione in trasferta.

Il pronostico

Vincere, per iniziare col piede giusto e per piazzare il sorpasso sull’Ecuador che ha due punti in più in questo girone che vale l’accesso alle qualificazioni al prossimo Mondiale. Il compito di Ancelotti è quello di riportare la più importante e affascinante nazionale del mondo davanti a tutte le altre, cosa che non succede dal 2002. La qualificazione non è in discussione ma vincere aiuta a vincere. Il tecnico italiano lo sa benissimo e quindi cercherà in tutti i modi di portare a casa un’affermazione che alzerà ulteriormente l’entusiasmo.

Le probabili formazioni di Ecuador-Brasile

ECUADOR (4-5-1): ​Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda; Enner Valencia.

BRASILE (4-3-3): Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson; Estêvão, Richarlison, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2