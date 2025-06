Pronostico Cile-Argentina: sarà la quarta volta di fila

Cile-Argentina è un match della quindicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 3:00 (ora italiana): pronostico.

Con la vittoria sul Brasile, anche se dubbi non ce n’erano nemmeno prima, l’Argentina ha staccato il pass per il prossimo Mondiale e quasi sicuramente chiuderà al primo posto il suo girone sudamericano. Giusto così, i campioni del mondo in carica hanno mandato dei segnali a tutti. Da quelle parti nessuno vuole abdicare.

Mentre è abbastanza complicato, per non dire impossibile, che il Cile possa andare al prossimo Mondiale. Sì, i giochi non sono chiusi: quando mancano quattro giornate al termine delle qualificazioni i punti di distacco da quello che potrebbe essere lo spareggio sono cinque. Ma è altrettanto vero, comunque, che ci sono anche due squadre in mezzo che complicano in maniera terribile i piani cileni.

E poi, se occupi l’ultimo posto nella classifica dopo 14 giornate – quello che fino ad oggi sono state giocate – è evidente, pure, che ci siano dei problemi così importanti che di fatto chiudono ogni possibilità di prendersi una qualificazione. Quindi? Quindi, come leggete nel titolo, succederà per la quarta volta di fila.

Il pronostico

Le possibilità di una qualificazione cilena al prossimo mondiale sono quasi nulle. Quindi l’Argentina – che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti – va per la quarta affermazione di fila in una gara che, comunque, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. E anche un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Cile-Argentina

CILE(4-3-3): Cortes; Loyola, Maripan, Diaz, Suazo; Vidal, Echeverria, Pizarro; Osorio, Davila, Sanchez.

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Balerdi, Tagliafico; Simeone, Palacios, Nico Paz; Messi, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2