I pronostici di mercoledì 4 giugno: Nations League e Roland Garros

I pronostici di mercoledì 4 giugno: c’è la prima semifinale delle Final Four di Nations League tra Germania e Portogallo più i quarti di finale del Roland Garros

La Germania fa la sua prima apparizione nella Final Four di Nations League. Da quando il torneo ha debuttato nel 2018 la Mannschaft non si era mai spinta oltre la fase a gruppi. I tedeschi puntano dunque a quello che sarebbe il primo titolo in una manifestazione che avranno pure l’onore (e l’onere) di organizzare: le semifinali e le finali, infatti, si giocheranno tra Monaco di Baviera e Stoccarda.

E non è un caso che la Germania parta leggermente favorita, stando alle quote antepost dei bookmaker. Il giovane selezionatore Julian Nagelsmann sta facendo un ottimo lavoro alla guida della selezione: ha avviato il ricambio generazionale, ha valorizzato talenti come Musiala e Wirtz ma soprattutto è riuscito a dare una “forma” ad una nazionale che dopo la vittoria del Mondiale 2014 aveva imboccato una parabola discendente.

Nell’Europeo casalingo dello scorso anno la Germania è stata molto sfortunata, arrendendosi ai futuri campioni della Spagna in un quarto di finale equilibratissimo, con la Roja che l’ha spuntò soltanto ai supplementari. Da allora la Mannschaft è imbattuta (cinque vittorie e tre pareggi).

La Germania è leggermente favorita per la qualificazione in finale – lo dicono anche i precedenti, con il Portogallo che non batte i tedeschi dal 2000 – nonostante l’assenza due punti fermi come Musiala e Rudiger: il fattore campo, infatti, potrebbe essere determinante, se consideriamo pure che nelle partite giocate dopo l’Europeo il Portogallo ha vinto solo una volta in trasferta. Entrambe dovrebbero comunque andare a segno almeno una volta.

I pronostici sulle altre partite

A guidare in campo la Germania sarà il capitano Kimmich, autore di un paio di prestazioni eccezionali nei quarti di finale, partecipando a tutti e cinque i gol della Germania, e non sarebbe una sorpresa vederlo celebrare l’occasione in grande stile in questa partita. Sebbene Kimmich sia un terzino destro sulla carta, in fase di possesso ha grande libertà d’azione, e la sua qualità tecnica lo rende una minaccia costante.

Contro l’Italia, ha segnato su rigore a Dortmund prima di servire gli assist per gli altri due gol, mentre a Milano ha fornito entrambi gli assist. Due dei suoi assist sono arrivati su azione e gli altri due da calcio d’angolo. La quota 4.40 su Goldbet per assist o sostituto di Kimmich è un “clamoroso” da provare. Kimmich ha servito 7 assist in Bundesliga con il Bayern Monaco in questa stagione (media di 0,22 assist ogni 90 minuti) e 24 assist complessivi con la Germania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Germania-Portogallo, Nations League, ore 21:00

Vincenti

3-0 SINNER (in Sinner-Bublik, Roland Garros, ore 13:20)

(in Sinner-Bublik, ore 13:20) 0-2 GAUFF (in Keys-Gauff, Roland Garros, ore 11:00)

(in Keys-Gauff, ore 11:00) 2-0 ANDREEVA (in Andreeva-Boisson, Roland Garros, ore 12:10)

Comparazione quota totale (Scelta del Veggente + vincenti): 5.89 GOLDBET ; 6.11 SNAI; 5.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• ASSIST O SOSTITUTO: KIMMICH in Germania-Portogallo, Nations League, ore 21:00