Roland Garros, i pronostici sugli incontri di martedì 3 giugno: in campo anche l’italiano Musetti contro Tiafoe

Il Roland Garros entra nel vivo, oggi sono in programma quattro incontri dei quarti di finale: Sabalenka-Zheng e Svitolina-Swiatek per il tabellone femminile, Musetti-Tiafoe e Paul-Alcaraz per quello maschile. La testa di serie numero uno Sabalenka ha iniziato a incontrare difficoltà nello scorso turno, ma ha superato bene il test contro Amanda Anisimova, vincendo con il punteggio di 7-5 6-3. Il prossimo ostacolo non è da meno: Zheng, campionessa olimpica in carica, che ha vinto la medaglia d’oro proprio sul Court Philippe Chatrier la scorsa estate.

Sabalenka aveva dominato gli scontri diretti con la cinese, vincendo i primi sei, cinque dei quali in due set. L’ultimo precedente, poche settimane fa a Roma, è stato il primo sulla terra battuta, e Zheng ha tenuto sempre il servizio imponendosi 6-4 6-3. Del resto la terra è la superficie preferita di Zheng, mentre Sabalenka dà il meglio di sé sul cemento.

Nei sette precedenti tra le due, Zheng ha servito più ace in sei occasioni. E per quanto riguarda i doppi falli, Zheng ne ha commessi più della sua avversaria in cinque match (con un pareggio). Inoltre, nelle statistiche del torneo in corso, Zheng ha una media di 0.45 doppi falli per game, quasi il doppio rispetto a Sabalenka (0.25). Queste statistiche potrebbero confermarsi anche stavolta.

Pronostici Roland Garros: una multipla e una doppia

La campionessa in carica Swiatek ha rischiato grosso nell’ultimo turno, ma alla fine è riuscita ad avere la meglio su Elena Rybakina, imponendosi 7-5 al terzo set. Ora Svitolina rappresenterà una prova diversa. Ha meno potenza rispetto a Rybakina, ma una difesa decisamente migliore. Swiatek conduce 3-1 nei precedenti. Una di queste sfide si è disputata sulla terra battuta, a Roma, quattro anni fa, e finì 6-2 7-5. Tutte e tre le sue vittorie sono arrivate in due set e sul testa a testa non sembrano esserci dubbi.

Musetti parte favorito su Tiafoe ma non dovrà sottovalutarlo. Lo statunitense ha perso il servizio solo quattro volte nei primi quattro turni, vincendo il 76% dei punti con la prima e un impressionante 67% con la seconda. Per fare un confronto, le statistiche di Musetti sono 70% con la prima e 57% con la seconda. I precedenti sono stati combattuti, ben cinque sono arrivati al set decisivo. Per questo motivo, fermo restando la vittoria dell’italiano, conviene andare sugli over per quanto riguarda i games.

E poi c’è Alcaraz. Il favorito numero uno dei bookmaker per la vittoria finale, ma ha perso un set in ognuna delle sue ultime tre partite, contro Ben Shelton, Damir Dzumhur e Fabian Marozsan. Tommy Paul ha un ranking più alto rispetto ai precedenti avversari e soprattutto, è uno che in passato ha già messo in difficoltà lo spagnolo.

Due dei sei confronti totali sono stati vinti dallo statunitense, sebbene entrambi su cemento. Anche gli altri match sono stati combattuti – Paul ha vinto almeno un set in quattro delle sei sfide – e anche l’unico precedente sulla terra battuta, alle Olimpiadi dell’anno scorso qui a Parigi, è stato tirato: 6-3 7-6 per Alcaraz.

La multipla

Paul, Tommy-Alcaraz, Carlos OVER 30,5 GAMES

Musetti, Lorenzo-Tiafoe, Frances OVER 5,5 ACE GIOCATORE 2

Svitolina, Elina- Swiatek, Iga 2

Sabalenka, Aryna-Zheng, Qinwen 2 (1X2 ACE)

Quota totale: 5.37 (Goldbet)

La doppia

Musetti, Lorenzo-Tiafoe, Frances OVER 0,5 TIE BREAK NELL’INCONTRO

Sabalenka, Aryna-Zheng, Qinwen OVER 0,5 TIE BREAK NELL’INCONTRO

Quota totale: 6.80 (Bet365)