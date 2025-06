Pronostico Spagna-Francia, assenze in difesa e voglia di rivincita: spettacolo assicurato

Spagna-Francia è un match valido per le semifinali della Nations League 2024-25 e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella seconda semifinale della Final Four di Nations League andrà in scena quella che è ormai una “classica” a livello europeo ma non solo: Spagna contro Francia, due delle selezioni più nobili e blasonate del continente, che negli ultimi anni si sono trovate spesso di fronte.

L’ultimo precedente, infatti, risale a circa un anno fa, quando la Roja la spuntò 2-1 in rimonta nella semifinale di Euro 2024, staccando il pass per la finalissima di Berlino (poi vinta contro l’Inghilterra).

Prima di quella sfida l’altro confronto c’era stato proprio in Nations League, edizione 2021: in quell’occasione a prevalere fu la Francia, che s’impose (sempre con il risultato di 2-1) sugli iberici – all’epoca allenati ancora da Luis Enrique – nella finale di San Siro, finendo per la prima volta nell’albo d’oro della manifestazione. La selezione di Didier Deschamps a Stoccarda – una delle due città tedesche che ospitano la Final Four – medita vendetta: tuttavia, pur avendo complessivamente più talento e profondità rispetto alla Spagna, i Bleus sono inferiori in termini di qualità del gioco e di organizzazione, gap importante che era emerso pure nella semifinale dell’Europeo tedesco. Per arrivare tra le prime 4 della Nations League, infatti, la Francia ha sofferto e non poco: nel girone l’ha spuntata al fotofinish sull’Italia, mentre nei quarti ha avuto bisogno dei calci di rigore per piegare la Croazia dopo aver perso 2-0 l’andata a Zagabria.

Roja imbattuta in match ufficiali dal 2023

Più netto il percorso verso la Final Four della Spagna, che non perde un match ufficiale addirittura dal 2023. La Roja ha stravinto il girone con Danimarca, Serbia e Svizzera (cinque vittorie e un pareggio), mentre ha dovuto sudare nel quarto con l’Olanda: anche in questo caso decisivi i tiri dal dischetto dopo due pareggi rocamboleschi (2-2 a Rotterdam e 3-3 a Valencia).

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha richiamato Isco, autore di una grande stagione con il Betis. Tra i convocati anche Nico Williams, nonostante non sia al 100%. Mancano all’appello invece Ferran Torres, infortunato, e Rodri: il Pallone d’Oro ha giocato troppo poco dopo il lungo infortunio per poter convincere il selezionatore a dargli una chance. Deschamps, invece, ha problemi in difesa, dove non ci saranno Koundé, Upamecano e Saliba. Un altro assente è Camavinga. Quasi certamente in attacco il c.t. chiederà gli straordinari ai reduci dalla trionfale finale di Champions League, Dembélé e Doué, campioni d’Europa con il PSG a Monaco di Baviera.

Come vedere Spagna-Francia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Spagna e Francia è in programma giovedì alle 21:00 alla MHP Arena di Stoccarda, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) ed in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Come negli ultimi due precedenti, i gol non dovrebbero mancare. Spagna e Francia hanno un’abbondanza tale da poter segnare in qualsiasi momento. Almeno un gol per parte, dunque, in una gara che si preannuncia intensa e divertente – occhio alla numerose assenze in difesa della Francia – e che potrebbe protrarsi fino ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Le probabili formazioni di Spagna-Francia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Konaté, Lenglet, Theo Hernández; Tchouaméni, Koné; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2