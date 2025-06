Pronostico Germania-Portogallo: l’ultimo successo risale a 25 anni fa

Germania-Portogallo è un match valido per le semifinali della Nations League 2024-25 e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Germania fa la sua prima apparizione nella Final Four di Nations League. Da quando il torneo ha debuttato nel 2018 la Mannschaft non si era mai spinta oltre la fase a gruppi. I tedeschi puntano dunque a quello che sarebbe il primo titolo in una manifestazione che avranno pure l’onore (e l’onere) di organizzare: le semifinali e le finali, infatti, si giocheranno tra Monaco di Baviera e Stoccarda.

E non è un caso che la Germania parta leggermente favorita, stando alle quote antepost dei bookmaker. Il giovane selezionatore Julian Nagelsmann sta facendo un ottimo lavoro alla guida della selezione: ha avviato il ricambio generazionale, ha valorizzato talenti come Musiala e Wirtz ma soprattutto è riuscito a dare una “forma” ad una nazionale che dopo la vittoria del Mondiale 2014 aveva imboccato una parabola discendente che neppure il predecessore Flick era stato in grado di arrestare. Nell’Europeo casalingo dello scorso anno la Germania è stata molto sfortunata, arrendendosi ai futuri campioni della Spagna in un quarto di finale equilibratissimo, con la Roja che l’ha spuntò soltanto ai supplementari. Da allora la Mannschaft è imbattuta (cinque vittorie e tre pareggi).

Nagelsmann senza Musiala

In Nations League ha dominato il proprio girone e nei quarti ha avuto la meglio su una rivale storica come l’Italia, espugnando 2-1 San Siro e pareggiando 3-3 a Dortmund (nel match di ritorno i tedeschi si sono fatti raggiungere dopo essere andati addirittura in vantaggio di tre gol).

In semifinale Nagelsmann e i suoi dovranno vedersela con il Portogallo, che da Euro 2024 in poi ha avuto un percorso molto simile a quello della Germania. I lusitani, guidati dallo spagnolo Roberto Martinez, non hanno avuto problemi a vincere il proprio raggruppamento e nei quarti si sono sbarazzati, non senza qualche difficoltà, della Danimarca. Sconfitto 1-0 a Copenaghen, il Portogallo si è rifatto con gli interessi a Lisbona, travolgendo 5-2 la selezione scandinava. A Monaco di Baviera Martinez punterà ancora sull’eterno Cristiano Ronaldo, sempre un punto fermo della nazionale nonostante i 40 anni suonati. Dovrebbero partire titolari anche i freschi campioni d’Europa con il PSG, Joao Neves, Vitinha e Nuno Mendes. Tante assenze invece per Nagelsmann: il commissario tecnico tedesco deve fare a meno della stella Musiala, infortunato. Ma non sono a disposizione neppure Schlotterbeck, Stiller, Haverzt e Rudiger. In porta si rivedrà ter Stegen.

Come vedere Germania-Portogallo in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Germania e Portogallo è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Germania è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Portogallo torna a giocare la Final Four dall’edizione 2018-19 (che tra l’altro vinse) e, grazie alla presenza di numerosi giocatori di qualità in tutti i reparti, sarà certamente all’altezza di una sfida del genere. La Germania, tuttavia, resta leggermente favorita per la qualificazione in finale – lo dicono anche i precedenti, con il Portogallo che non batte i tedeschi dal 2000 – nonostante l’assenza due punti fermi come Musiala e Rudiger: il fattore campo, infatti, potrebbe essere determinante, se consideriamo pure che nelle partite giocate dopo l’Europeo il Portogallo ha vinto solo una volta in trasferta. Entrambe dovrebbero comunque andare a segno almeno una volta. Non è da escludere che si arrivi ai supplementari.

Le probabili formazioni di Germania-Portogallo

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt; Groß, Goretzka; Sané, Wirtz, Adeyemi; Burkardt.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1