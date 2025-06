Pronostico Galles-Italia: obiettivo secondo posto

Galles-Italia è valida per la sesta giornata di Nations League femminile. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il pareggio interno contro la Svezia della scorsa settimana ha di fatto chiuso ogni possibilità alla nazionale italiana femminile di Andrea Soncin di prendersi il primo posto nel girone e di conseguenza giocarsi il passaggio del turno contro il Galles per la final four della Nations League femminile.

Dopo la sfida di Parma, comunque, è sicuramente rimasto un po’ di amaro in bocca perché sono state le azzurre a creare più di una volt ai presupposti per prendersi i tre punti. Ma se da un lato c’è amarezza, tangibile, dall’altro è evidente che contro una squadra che nell’ultimo periodo le ha sempre suonate alla nazionale, l’aver fatto meglio è un segnale importante non solo per la gara in programma martedì in Galles, ma soprattutto per il prossimo Europeo che inizierà esattamente tra un mese in Svizzera. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista assoluta e le sensazioni sono positive.

In Galles, quindi, l’obiettivo – contro la squadra che chiude il girone – è quello di prendersi i tre punti con annesso secondo posto in classifica. Basterà una vittoria, perché qualsiasi altro risultato venisse fuori dall’altro match del raggruppamento, permetterebbe all’Italia di chiudere seconda. Le azzurre hanno le qualità giuste per andare a fare il colpo esterno contro una nazionale che comunque, nonostante i soli due punti fatti, avrebbe meritato qualcosa in più ma che tecnicamente, è indietro alla nostra nazionale.

Come vedere Galles-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida Galles-Italia, in programma martedì alle 19:30, sarà visibile in maniera gratuita su Rai 2. Una gara che quindi verrà trasmessa in chiaro. In streaming, invece, sarà possibile seguire il match collegandosi su Rai Play. Non serve nessuna registrazione ed è anche in questo caso tutto gratuito.

Comparazione quote

La vittoria dell’Italia è quotata 1.47 Goldbet e Lottomatica e 3.15 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.95 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Azzurre favorite e che di conseguenza dovrebbero prendersi i tre punti. Gara che visti i numeri offensivi del Galles – solamente tre gol fatti in cinque partite – si dovrebbe anche chiudere con un’affermazione italiana senza subire reti.

Le probabili formazioni di Galles-Italia

GALLES (4-3-3): Clark; Green, Davies, Evans, Woodham; Ladd, James, Powell; Fishlock, Hughes, Holland

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Piga, Linari; Cantore, Caruso, Giugliano, Serverini, Oliviero; Giacinti, Girelli.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2