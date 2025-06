Pronostico Estonia-Israele: può solamente finire in questo modo

Estonia-Israele è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Lo sanno benissimo, sia Estonia che Israele, che prendersi una qualificazione al prossimo Mondiale sarà complicato. Nel girone ci sono Italia e Norvegia che, a sensazione, si contenderanno i primi due posti. Chiudere davanti a tutti significherebbe staccare subito il pass; la piazza d’onore invece aprirebbe le porte di uno spareggio che noi speriamo di non dover rifare.

Appaiate in classifica dopo le prime due giornate a quota tre punti (L’Estonia ha vinto in Moldavia e ha perso proprio al debutto contro Israele), la formazione ospite arriva a questo match dopo aver perso contro la Norvegia in una partita che non ha mai dato la sensazione di poter essere ribaltata. Haaland e soci hanno fatto il bello e il cattivo tempo non dando mai la possibilità, quindi, di una reazione. E questo ha evidentemente indirizzato il girone. Come detto prima per queste due squadre le percentuali di chiudere nelle prime due posizioni sono davvero bassissime. Diremmo nulle. Ma soprattutto Israele cercherà di dare fastidio. Quindi una vittoria esterna ci pare scritta.

Anche perché ci sono i precedente tra queste due nazionali che indicano una cosa: nei tre incroci che nella storia ci sono stati, hanno sempre vinto quelli che venerdì sera giocheranno in trasferta. L’Estonia è oggettivamente poca cosa, mai ha raggiunto una fase finale di un Mondiale e nemmeno stavolta ci riuscirà. La partita è abbastanza scritta.

Come vedere Estonia-Israele in diretta tv e in streaming

La sfida Estonia-Israele è in programma venerdì alle 20:45 alla Le Coq Arena di Tallinn. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Oltre alla vittoria di Israele che ci pare, come detto prima, abbastanza scontata, la quota che davvero stuzzica è quella del GOL. L’Estonia nell’ultima sconfitta contro l’avversario di venerdì appunto, è riuscita in trasferta a trovare la via della rete. E quindi ci potrebbe riuscire anche in casa.

Le probabili formazioni di Estonia-Israele

ESTONIA (4-2-3-1): Igonen; Peetson, Schjonnung, Paskotsi, Kuusk. Kait, Stina; Ainsalu, Yakovlev, Sinyaskiy; Sappinen.

ISRAELE (4-2-3-1): Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Jaber, Abu Fani; Biton, Gloukh, Solomon; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2