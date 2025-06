Pronostico Australia-Giappone: occhio alla differenza di motivazioni

Australia-Giappone è un match della nona giornata della Fase 3 di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 13:10 (ora italiana): tv, streaming, pronostico.

Quella giapponese è stata la prima selezione a staccare il pass (sul campo) ai Mondiali 2026 dopo Stati Uniti, Canada e Messico, già qualificate grazie al fatto di essere le tre nazioni ospitanti della kermesse in programma tra un anno. Nella Fase 3 delle qualificazioni asiatiche il Giappone non ha incontrato grossi ostacoli: i nipponici dopo otto giornate guidano la classifica del proprio raggruppamento con 20 punti su 24 disponibili (sei vittorie e due pareggi) e sono già certi di chiudere tra le prime due.

Gli uomini di Hajime Moriyasu vantano oltretutto il miglior attacco di questo girone: 24 gol realizzati, con una media sbalorditiva di 3 reti a partita. Negli ultimi due turni “decideranno” indirettamente il destino delle altre, in particolar modo quello di Australia e Arabia Saudita, che insieme all’Indonesia possono ancora sperare nel secondo posto, l’unico che insieme al primo mette in palio la qualificazione diretta (la terza e la quarta classificata, invece, dovranno accontentarsi di accedere alla quarta fase). L’Australia, momentaneamente seconda a quota 13 punti, tre in più dei sauditi, è padrona del proprio destino, ma i Socceroos si giocano tanto nella sfida di Perth contro il Giappone già qualificato: in caso di vittoria lo scontro diretto nell’ultima giornata con l’Arabia Saudita diventerebbe una formalità, visto il netto vantaggio in termini di differenza reti. Anche perdendo, per intenderci, l’Australia potrebbe qualificarsi lo stesso. Ad ogni modo, da quando in panchina siede Tony Popovic i Socceroos sono imbattuti: tre successi ed altrettanti pareggi, tra cui quello con i nipponici nel match d’andata (lo scorso ottobre finì 1-1).

Come vedere Australia-Giappone in diretta tv e in streaming

Australia-Giappone, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma giovedì alle 13:10 all’Optus Stadium di Perth, in Australia, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’applicazione: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Pur non riuscendo a tenere la porta inviolata contro un attacco prolifico e letale come quello giapponese, l’Australia ha buone possibilità di evitare la sconfitta. La differenza di motivazioni potrebbe essere determinante in una sfida del genere, che sostanzialmete interessa solo ai Socceroos. Dovesse spuntarla, infatti, la selezione di Popovic sarebbe a un passo dal Mondiale 2026.

Le probabili formazioni di Australia-Giappone

AUSTRALIA (3-4-2-1): Gauci; Souttar, Deng, Rowles; Miller, O’Neill, Irvine, Behich; Goodwin, McGree; Duke.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Machida, Itakura; Doan, Endo, Morita, Mitoma; Minamino, Kamada; Ogawa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1