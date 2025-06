Pronostici qualificazioni Mondiali AFC 5 giugno: ultimi verdetti in arrivo

Qualificazioni Mondiali AFC, la penultima giornata della Fase 3 riserva diversi match interessanti: non può sbagliare l’Arabia Saudita in Bahrein.

Mancano due giornate alla fine della Fase 3 delle qualificazioni asiatiche ai prossimi campionati del mondo. In questa settimana è in programma il penultimo turno: nei tre gironi da sei squadre ciascuno è corsa ai primi due posti, gli unici che garantiscono il pass diretto per il Mondiale. Per le terze e le quarte classicate invece il percorso continuerà nella Fase 4.

Nel girone A l’Iran è già sicuro di andare a giocare la rassegna iridata in calendario nell’estate 2026: lo scorso marzo Taremi e compagni hanno blindato la qualificazione impattando 2-2 con l’Uzbekistan.

Sarà dunque certamente più motivato il Qatar, che deve difendere quantomeno il quarto posto per evitare di restare fuori da tutto: un risultato positivo degli Al-Annabi, stando così le cose, non sarebbe una sorpresa in una gara in cui entrambe segneranno almeno una rete. Per gli Emirati Arabi Uniti, terzi a quota 13 punti, il match con l’Uzbekistan rappresenta invece l’ultima spiaggia per raggiungere il secondo posto: solamente vincendo resterebbero in corsa, essendo a -4 dai loro prossimi avversari. Gli uzbeki, però, hanno dimostrato di avere una marcia in più, perdendo solo con il Qatar in questa fase delle qualificazioni: difficile ipotizzare un loro passo falso in uno scontro diretto cruciale. Nel girone B la Corea del Sud, reduce da tre pareggi consecutivi, potrebbe far festa battendo l’Iraq in trasferta: missione tutt’altro che impossibile per una selezione che ad ogni modo ha deluso nelle ultime uscite. La Giordania, seconda dietro ai sudcoreani, sogna una storica qualificazione ma dovrà fare attenzione all’Oman, che ha 10 punti e non è affatto fuori dai giochi.

I sauditi sperano ancora

E nel girone C? Oltre alla sfida tra l’Australia ed il Giappone già qualificato, i riflettori si accendono sulla partita tra il Bahrein e l’Arabia Saudita. I Figli del Deserto, dopo l’addio a Roberto Mancini, si sono riaffidati a Hervé Renard, il commissario tecnico degli ultimi Mondiali.

Per continuare a sperare nel secondo posto i sauditi devono battere il Bahrein e confidare in un risultato utile del Giappone a Perth, in modo tale da giocarsi poi il tutto per tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata. Ancora in corsa pure l’Indonesia, che rilancerebbe le proprie ambizioni in caso di vittoria sulla modesta Cina.

Qualificazioni Mondiali AFC: possibili vincenti

Uzbekistan o pareggio (in Emirati Arabi Uniti-Uzbekistan)

Corea del Sud (in Iraq-Corea del Sud)

Indonesia (in Indonesia-Cina)

Arabia Saudita (in Bahrein-Arabia Saudita)

Le partite da almeno due gol complessivi

Qatar-Iran

Indonesia-Cina

Qualificazioni Mondiali AFC: le partite da almeno un gol per squadra

Qatar-Iran

Kuwait-Palestina

Le partite da meno di tre gol complessivi

Emirati Arabi Uniti-Uzbekistan

Oman-Giordania

Comparazione quote

La vittoria dell’Arabia Saudita è quotata a 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Snai. Il segno “Under 2.5” in EAU-Uzbekistan è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

