Guai in vista per Tsitsipas e Badosa: una brunetta si è messa in mezzo a loro

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, non abbiamo più certezze: chi è la brunetta che si è messa in mezzo alla coppia sportiva del momento.

Lei ha lanciato la sua collezione di gioielli, lui ha finalmente trovato un allenatore dalla grande esperienza che potrà aiutarlo, almeno si spera, a risalire la china e a raggiungere quei traguardi che, ora per un motivo, ora per un altro, non è mai riuscito a raggiungere. E così, mentre Paula Badosa sponsorizza questa esclusiva linea di accessori, Stefanos Tsitsipas si appresta a iniziare a lavorare con il mitico Goran Ivanisevic.

Un coach che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, avendo lui collezionato talmente tanti di quei successi che si farebbe fatica a rielencarli tutti. Ci basti sapere, però, che prima della brevissima parentesi con Elena Rybakina, aveva allenato, come si ricorderà, Novak Djokovic. Al suo fianco è rimasto per ben 5 anni, salvo poi essere rimpiazzato – per visioni divergenti sulla vita e sul tennis, sembrerebbe – da Andy Murray, che dopo solo qualche mese di collaborazione è già fuori dal team di Nole.

Più che dell’arrivo di Ivanisevic alla corte del greco, però, si è parlato, negli ultimi giorni, di un video inequivocabile. Nel filmato in questione, del quale vi avevamo parlato qui, si vedeva Tsitsipas comportarsi da vero galantuomo, con la sua dolce metà Badosa, dietro le quinte del Roland Garros. Un vero principe azzurro, un uomo d’altri tempi, se vogliamo, il cui gesto ha intenerito il web e persuaso i tifosi del fatto che quello tra i due tennisti sia un amore irreplicabile.

Olga spazza via Paula: “minaccia” al Roland Garros

Peccato però che, poco dopo, un’altra clip ha finito col mettere in discussione questa tesi. Qualcuno si è messo in mezzo a Paula e Stefanos e vacillano, a questo punto, anche quelle certezze che ci sembravano granitiche, come il fatto, per esempio, che i due formassero la coppia più bella dello sport contemporaneo.

Ce n’è un’altra, per la verità, che sta facendo sognare i tifosi tanto quanto loro. Stavolta, però, parliamo di una coppia composta da una tennista e da un calciatore, più precisamente da Olga Danilovic e Jan Oblak. Lei gioca a tennis, lui è il portiere dell’Atletico Madrid e della Nazionale slovena. Si sono conosciuti e si sono innamorati, per cui oggi sono inseparabili.

Al punto che il calciatore ha accompagnato la sua bella a Parigi, per sostenerla e affiancarla. E poco importa che Olga sia stata messa alla porta al terzo turno da Aryna Sabalenka, perché per fortuna c’era lui a consolarla. Anche Jan, come Stefanos con Paula, la aspettava dietro le quinte del campo, pronto a starle accanto in questo momento comprensibilmente complicato per lei. Esattamente come era successo con l’altro video, i tifosi sono rimasti incantati dalla loro complicità, tanto da mettere in discussione, appunto, il primato che credevamo spettasse a mani basse al greco e alla spagnola.