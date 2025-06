Roland Garros, quel bacio dietro le quinte: non si parla d’altro

Quello che è successo dietro le quinte del Roland Garros ha infiammato il dibattito sui social network: è il video di cui avevamo bisogno.

Potremmo elencarne un bel po’, di coppie nate e maturate sotto rete. Si pensi a Flavia Pennetta e Fabio Fognini, per esempio, una delle love story a sfondo tennistico più serie e durature di tutti i tempi. Ma anche a Gael Monfils ed Elina Svitolina, che proprio come i due campioni azzurri hanno messo su famiglia promettendosi che sarà per sempre.

Altre sono invece scoppiate nel giro di poco tempo, come quella composta, per citarne una, da Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. Ma ce n’è un’altra, nata di recente, che sembra destinata allo stesso lieto fine che è toccato in sorte a Fognini e Pennetta. Un amore che all’inizio è stato tanto intenso quanto burrascoso, salvo poi assestarsi e trasformarsi, per l’appunto, in una delle favole in assoluto più belle che si siano mai viste all’interno del Tour.

Potreste aver capito, alla luce dei dettagli fin qui disseminati, che è di Paula Badosa e di Stefanos Tsitsipas che stiamo parlando. I due colossi di Wta e Atp stanno insieme da ormai due anni, sebbene abbiano affrontato, a qualche mese di distanza dall’inizio della loro frequentazione, una brutta crisi. Una crisi che aveva lasciato tutti di stucco, perché a questa coppia, oramai, i tifosi si erano abituati tanto da fare il tifo per essa.

Tennis, il fuori onda è magico: beccati in flagrante

Lasciatisi alle spalle questo momento no, tra il greco e la spagnola è tornato il sereno. E non mentiamo quando diciamo che questa è una delle coppie più amate di tutti i tempi, non fosse altro per il modo in cui si guardano o per le parole, sempre bellissime, che si dedicano a vicenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roland-Garros (@rolandgarros)



Ecco spiegato, dunque, perché sia divenuto così virale il video che li ritrae, rigorosamente insieme, dietro le quinte del Roland Garros. Nella clip si vede la bella Paula lasciare il campo e trovare il suo fidanzato ad attenderla. I due piccioncini si abbracciano, si coccolano un po’, per poi defilarsi. Prima di questo, però, il greco ha regalato al pubblico qualcosa di cui parlare.

Alla fine del video, infatti, si vede Stefanos afferrare il borsone di lei, quello contenente le racchette, per intenderci. Un gesto di estrema galanteria che, manco a dirlo, ha suscitato tantissime reazioni sul web. Tutte rigorosamente positive, perché diciamocelo: è di esempi come questi, come il loro amore, che abbiamo bisogno.