Pronostico Cruzeiro-Palmeiras: scontro al vertice a Belo Horizonte

Cruzeiro-Palmeiras è una partita valida per l’undicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Piani alti affollati nella classifica del Brasileirao dopo le prime dieci giornate. Quattro squadre racchiuse in soli due punti: tra queste ci sono anche Cruzeiro e Palmeiras, entrambe protagoniste del big match di questo turno. L’obiettivo del Verdao è mantenere la vetta: alle sue calcagna, oltre al Flamengo, pianificano il sorpasso pure il Bragantino ed il club di Belo Horizonte, tornato a sognare in grande dopo la promozione di due anni fa. Per il Cruzeiro, infatti, è un avvio di stagione ben oltre le più rosee aspettative: “a Raposa” ha il secondo miglior attacco del torneo (15 gol, sei dei quali realizzati dall’ex Juve Kaio Jorge) e sta dimostrando di essere all’altezza di squadre più attrezzate.

In campionato le cose stanno andando decisamente meglio rispetto a quello che è avvenuto in Sudamericana, dove gli uomini di Leonardo Jardim hanno sostanzialmente deluso, venendo eliminati già dopo la fase a gironi. Solo 5 i punti conquistati dal Cruzeiro in un gruppo non irresistibile, in cui c’erano pure Mushuc Runa, Palestino e Union de Santa Fe. In settimana i biancoblu, ormai rassegnati, non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche con i biancorossi argentini. Il Palmeiras, invece, impegnato nella più prestigiosa Libertadores, ha letteralmente dominato il proprio raggruppamento, chiudendo con 6 vittorie su 6, l’ultima arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì contro lo Sporting Cristal, annichilito 6-0. Il club di San Paolo ora punta a voltare pagina nel Brasileirao per archiviare il brutto scivolone di sette giorni fa in casa col Flamengo.

La sfida valida per l’undicesima giornata del Brasileirao tra Cruzeiro e Palmeiras, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Entrambe hanno giocato in settimana ma i due tecnici si sono potuti permettere un ampio turnover. Si profila una trasferta non semplice, in ogni caso, per il Palmeiras contro una squadra in salute e che in campionato non ha mai perso davanti ai propri tifosi. Non è da escludere che il Cruzeiro riesca ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Palmeiras

CRUZEIRO (4-2-3-1): Cassio; William, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva; Christian, Gabriel Barbosa, Marquinhos; Kaio Jorge.

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Mayke, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Piquerez; Estevao, Facundo Torres; Vitor Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1