Pronostico Ceara-Atletico Mineiro: non c’è due senza tre

Ceara-Atletico Mineiro è un match valido per l’undicesimo turno del campionato brasiliano. Probabili formazioni e pronostico

Le prime dieci giornate del campionato brasiliano hanno sicuramente modellato la classifica. E, senza dubbio, da parte dell’Atletico Mineiro si sarebbero tutti aspettati di più.

E invece, uno dei club che maggiormente ha fatto conoscere il mondo brasiliano all’estero, si trova a lottare contro il Ceara per una posizione di classifica sicuramente molto al di sotto di quelle che erano le aspettative di questo inizio di stagione. Una gara, questa, che anche per via dei risultati che sono venuti fuori negli ultimi scontri diretti giocati e, andando a spulciare anche gli altri giocati nelle ultime settimane, sembra decisamente avere un certo indirizzamento. Quale?

Eccovi serviti: gli ospiti le ultime due gare le hanno pareggiate – il primo non c’è due senza tre – e poi, sempre nello scorso campionato, sia all’andata che al ritorno questa partita è finita con lo stesso risultato: doppio zero a zero senza nessuna emozione, ma due formazioni che si sono annullate durante i 90minuti e che continueranno a farlo anche nella notte di domenica. Un punto che ovviamente sarebbe accolto molto bene dal Ceara che si metterebbe subito alle spalle la pesante sconfitta contro il Palmeiras.

Come vedere Ceara-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

La sfida Ceara-Atletico Mineiro, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.90 su Goldbet e Lottomatica e 2.95 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Due zero a zero di fila negli scontri diretti chiamano il terzo pareggio. Magari con lo stesso risultato. E anche le quote ci dicono che è proprio questo il risultato più probabile. Quando una X è sotto 3 volte la posta, è evidente che possa succedere di tutto. Ma di tutto davvero. Quindi, per andare proprio sulla certezza, occhio al NO GOL e all’under 2,5. Questi due pronostici non dovrebbero proprio sfuggire.

Le probabili formazioni di Ceara-Atletico Mineiro

CEARA (4-3-3): Miguel; Fabiano, Marllon, William, Matheus; Diego, Sobral, Mugni; Galeano, Pedro Raul, Pedro Henrique.

ATLETICO MINEIRO (4-3-3): Everson; Natanael, Victor Hugo, Alonso, Rubens; Patrick Silva, Franco, Scarpa; Rony, Hulk, Bernard.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0