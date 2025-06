Pronostico Bodrum-Besiktas: terzo posto ancora nel mirino

Bodrum-Besiktas è una partita valida per la trentottesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si chiude un campionato agrodolce per il Besiktas, non particolarmente esaltante. I bianconeri, malgrado gli investimenti sul mercato, non hanno tenuto il passo delle altre due squadre di Istanbul, Galatasaray e Fenerbahçe, che hanno fatto praticamente un torneo a parte. E la formazione guidata dall’ex tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer rischia addirittura di non chiudere neppure sul podio, visto che alla viglia dell’ultima giornata il sorprendente Samsunspor ha due punti in più.

In realtà il terzo posto ha poco valore: anche se il Besiktas riuscisse a scavalcare i biancorossi – affinché accada serve una vittoria degli uomini di Solskjaer e contemporaneamente una sconfitta o un pareggio del Samsunspor – dovrebbe comunque disputare i pericolosi preliminari per accedere alla prossima Europa League. Le Aquile Nere, che in ogni caso non rischiano di scivolare al quinto posto, hanno un po’ staccato la spina negli ultimi due turni, raccogliendo un solo punto tra Alanyaspor e Rizespor. Nella giornata che fa calare il sipario sulla Super Lig saranno ospiti del Bodrum, retrocesso aritmeticamente nella serie cadetta del calcio turco. Nonostante i tre pareggi di fila con Sivasspor, Trabzonspor e Kayserispor, i biancoverdi non potranno più raggiungere la quintultima, l’Alanyaspor, volata a +5. Nel Besiktas sarà assente Ciro Immobile, squalificato: oltre che su di lui, Solskjaer non potrà contare neppure su Rashica, Uçan e Oxlade-Chamberlain.

Come vedere Bodrum-Besiktas in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentottesima giornata di Super Lig tra Bodrum e Besiktas, in programma domenica alle 18:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Besiktas all’inseguimento del terzo posto, purtroppo per i bianconeri solo simbolico dal momento che non cambierebbe il loro destino. Il club di Istanbul dovrebbe chiudere con una vittoria sul campo del retrocesso Bodrum nonostante qualche assenza di troppo.

Le probabili formazioni di Bodrum-Besiktas

BODRUM (3-5-2): Diogo Sousa; Ajeti, Aytemur, Ozdamar; Ergun, Bardhi, Antalyali, Fredy, Sen; Puscas, Bayrakdar.

BESIKTAS (4-2-3-1): Gunok; Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku; Joao Mario, Gedson Fernandes; Muçi, Rafa, Arroyo; Hekimoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2