Pronostici Segunda División 1 giugno: nell’ultimo turno può accadere di tutto

Segunda División, mancano ancora diversi verdetti nella cadetteria spagnola: negli ultimi 90 minuti si decidono promozione diretta e playoff.

Un’ultima giornata da paura in Segunda División, la serie cadetta spagnola. Nei novanta minuti che mandano in archivio la regular season c’è ancora parecchio da decidere per quanto riguarda la promozione diretta e i playoff. Tre squadre sognano di far compagnia al Levante, tornato ufficiamente in massima serie una settimana fa grazie al rocambolesco successo per 2-3 in casa del Burgos: il club valenciano, attualmente primo in classifica, è volato a +4 sul terzo posto, diventando irraggiungibile sia per il Mirandés che per il Real Oviedo.

Sarà dunque una “festa” la gara con l’Eibar, assestatosi a metà classifica ma da tempo fuori dalla corsa per un posto negli spareggi. Con la promozione in tasca, è probabile che il Levante conceda qualcosa agli avversari in una partita potenzialmente prolifica, in cui probabilmente andranno a segno entrambe. Spera di poter festeggiare al termine di questo turno invece l’Elche: i biancoverdi, secondi, possono ancora essere scavalcati da Mirandés e Real Oviedo, sotto di due sole incollature.

Elche padrone del proprio destino

In caso di vittoria allo stadio Riazor contro il Deportivo La Coruna, tuttavia, non ci sarà bisogno di aspettare buone nuove dagli altri campi. L’Elche, infatti, è padrone del proprio destino contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. Gli uomini di Eder Sarabia potrebbero addirittura esultare con un pareggio in Galizia: se chiuderanno con gli stessi punti dell’Oviedo resteranno comunque davanti; al contrario, nel caso in cui venissero raggiunti dal Mirandés avrebbero la peggio per via degli scontri diretti. Scenario comunque abbastanza improbabile, visto che le due inseguitrici hanno due partite sulla carta molto semplici: il Mirandés fa visita al Cartagena ultimo in classifica, mentre il Real Oviedo affronta una squadra senza più obiettivi realistici come il Cadice.

L’altro match da attenzionare è Racing Santander-Granada, due formazioni in lotta per gli ultimi due slot per la postseason. Il Racing è quinto, a +2 sull’Almeria e a +3 sul Granada: per staccare il pass per i playoff gli basterà quindi non perdere nello scontro diretto con gli andalusi, che però sembrano stare meglio (vengono da due vittorie di fila). Irrealistico, tuttavia, che l’Almeria possa cadere in casa contro il Tenerife già retrocesso. Padrone del proprio destino quindi lo stesso Granada, che grazie al vantaggio negli scontri diretti sarebbe ai playoff espugnando lo stadio del Racing.

Segunda División: possibili vincenti

Granada o pareggio (in Racing Santander-Granada)

Elche (in Deportivo La Coruna-Elche)

Almeria (in Almeria-Tenerife)

Real Oviedo (in Real Oviedo-Cadice)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Cartagena-Mirandés

Almeria-Tenerife

Segunda División: le partite da almeno un gol per squadra

Levante-Eibar

Racing Santander-Granada

Comparazione quote

La vittoria del Real Oviedo è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Gol” in Levante-Eibar è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

