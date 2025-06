Pronostici Allsvenskan 1 giugno: rivincita immediata dopo la delusione di coppa

Allsvenskan, dopo dodici giornate in cima alla classifica c’è il sorprendente Mjallby: occasione ghiotta contro il fanalino di coda Varnamo.

Nel primo fine settimana in cui si avvertirà inevitabilmente l’assenza dei principali campionati europei la nostra attenzione va a quei tornei che sono invece in pieno corso di svolgimento, come ad esempio l’Allsvenskan. Nel massimo campionato svedese davanti a tutti, dopo 12 giornate, c’è il sorprendente Mjallby, a +1 sull’AIK e a +2 sull’Elfsborg.

Domenica il club di Hallevik cercherà di mantenere la vetta nel match casalingo con il Varnamo: l’obiettivo dei gialloneri è allungare la striscia positiva (3 vittorie e un pareggio) contro il fanalino di coda della classifica. Missione ampiamente alla portata del Mjallby che, forte del miglio attacco del torneo (22 reti, stesso bottino dell’Elfsborg), potrebbe andare a nozze contro la seconda difesa più battuta. Non vuole fermarsi neppure il Goteborg: la squadra di Stefan Billborn va a caccia del terzo successo consecutivo dopo le vittorie ottenute ai danni di Degerfors e Malmo e farà di tutto per approfittare del momento difficilissimo del Brommapojkarna. I rossoneri, dopo un avvio così così, hanno perso la rotta, incassando cinque sconfitte di fila.

Usciranno indenni dalle rispettive trasferte pure Djurgarden e AIK. Troppo incostanti i primi, capaci di vincere solo due partite su cinque dopo la storica semifinale di Conference League con il Chelsea: l’Halmstad, tuttavia, sta attraversando un periodo di crisi – tre k.o. consecutivi – e difficilmente riuscirà ad opporre resistenza. L’AIK, invece, ha buone possibilità di strappare almeno un punto in casa del Sirius, pareggio che gli consentirebbe di restare ai piani alti. Puntiamo, infine, sulla grande voglia di riscatto da parte del Malmo nella partita con l’Hacken: la big del calcio svedese non può più permettersi di perdere terreno nei confronti delle altre pretendenti al titolo ed in questo turno prevarrà il desiderio di rivincita contro la squadra che l’ha appena battuto nella finale della coppa nazionale dopo i calci di rigore (era finita 0-0).

Allsvenskan: possibili vincenti

Goteborg o pareggio (in Brommapojkarna-Goteborg)

Malmo (in Malmo-Hacken)

Djurgarden o pareggio (in Halmstad-Djurgarden)

AIK o pareggio (in Sirius-AIK)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Malmo-Hacken

Mjallby-Varnamo

Allsvenskan: le partite da almeno un gol per squadra

Halmstad-Djurgarden

Malmo-Hacken

La vittoria del Malmo è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Halmstad-Djurgarden è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

