I pronostici di domenica 1 giugno: finale playoff Serie B, Eliteserien, Super Lig e altri campionati

I pronostici di domenica 1 giugno: c’è il ritorno della finale playoff di Serie B Spezia-Cremonese, Eliteserien, Super Lig e altri campionati

La partita più importante di questa prima domenica di giugno è la finale playoff di ritorno di Serie B tra Spezia e Cremonese: scopriremo così chi parteciperà al prossimo campionato di Serie A. +Il copione della finale d’andata era abbastanza prevedibile: i grigiorossi hanno fatto la partita cercando di sfruttare il fattore campo in modo tale da recarsi in Liguria senza la pressione di dover rimontare.

Nonostante abbia creato la maggior parte delle occasioni (13 tiri totali, anche se uno solo in porta) la squadra di Giovanni Stroppa non è riuscita ad abbattere il muro bianconero. Lo Spezia è stato bravo a contenere, chiudendo ogni spazio – il Var ha pure annullato un gol alla formazione ligure – ed è tornato a casa con uno 0-0 preziosissimo. Gli uomini di Luca D’Angelo, infatti, grazie al miglior piazzamento in classifica ora hanno ben due risultati a disposizione: gli basterà pareggiare – qualsiasi pareggio – davanti al proprio pubblico per tornare in A a distanza di due anni dall’amara retrocessione avvenuta al termine dello spareggio con il Verona.

Quella del “Picco”, giocoforza, sarà con ogni probabilità una gara meno tattica rispetto al match di Cremona. I grigiorossi, infatti, non possono accontentarsi del pareggio. Lecito attendersi un atteggiamento di nuovo parecchio aggressivo da parte della Cremonese, che però inevitabilmente finirà per lasciare degli spazi molto ghiotti ed invitanti per lo Spezia, pronto a colpire la retroguardia lombarda in contropiede.

I pronostici sulle altre partite

In Eliteserien il Bodo/Glimt ha l’occasione di riscattare immediatamente il pesante k.o. interno di mercoledì scorso. I gialloneri, sconfitti tre volte nelle ultime quattro partite, volteranno probabilmente pagina nella trasferta con l’Haugesund, fanalino di coda della classifica con appena un punto conquistato nelle prime nove giornate: definirlo disastro è un eufemismo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• SECONDO TEMPO con più gol in Spezia-Cremonese, Serie B, ore 21:00

Vincenti

Malmo (in Malmö FF-Häcken, Allsvenskan, ore 14:00)

(in Malmö FF-Häcken, ore 14:00) Bodo Glimt (in Haugesund-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 17:00)

(in Haugesund-Bodo Glimt, ore 17:00) Beşiktaş (in Bodrumspor-Beşiktaş, Super Lig, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Malmö FF-Häcken , Allsvenskan , ore 14:00

, , ore 14:00 Haugesund-Bodo Glimt , Eliteserien , ore 17:00

, , ore 17:00 Bodrumspor-Beşiktaş , Super Lig , ore 18:00

, , ore 18:00 Samsunspor-Kayserispor , Super Lig , ore 18:00

, , ore 18:00 Cartagena-Mirandes, Segunda Division, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Molde-Viking , Eliteserien , ore 19:15

, , ore 19:15 Spezia-Cremonese , Serie B , ore 21:00

, , ore 21:00 Racing Santander-Granada, Segunda Division, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 32.65 GOLDBET ; 31.11 SNAI; 32.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Deportivo la Coruna-Elche, Segunda Division, ore 18:30