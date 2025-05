Pronostico Toronto-Charlotte: finisce come l’anno scorso

Toronto-Charlotte è un match valido per il diciassettesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Finisce come lo scorso anno. E ve lo diciamo dopo com’è finito il match, più o meno un anno fa, tra queste due formazioni. Prima facciamo un recap di come queste due squadre se la passano.

Toronto è penultimo in classifica, con 18 gol fatti e 22 subiti. E poche gioie in questa annata. Charlotte, invece, è in piena zona playoff, di gol ne ha fatti 26 e ne ha subito uno in più. Insomma, dietro non è che ci siano questi grossi campioni e ovviamente i risultati poi sono una conseguenza di quello che è un atteggiamento maggiormente votato all’attacco che a non prenderle. Ci guadagnerà lo spettacolo, sicuramente, ma poi alla fine contano i punti…

Però, ognuno interpreta come meglio crede le partite e il calcio in generale, quindi non ci scandalizziamo per nulla. Anzi, questo atteggiamento ci aiuta evidentemente a dire e a prevedere come possano finire le partite del massimo campionato statunitense e soprattutto come possa finire, in questo caso, quella tra Toronto e Charlotte. E sotto, nel nostro pronostico, lo andiamo a scoprire. Anche se crediamo, oggettivamente, che anche voi lo avrete già capito.

Il pronostico

La cosa certa: entrambe troveranno la via della rete. La quota è anche abbastanza succulenta per provarla. E i numeri ci dicono che non può andare in maniera diversa anche per via del risultato – ormai famoso – dello scorso anno. Finita 3-2. E poi, andando a vedere il momento delle due squadre – tre sconfitte interne per Toronto, quattro sconfitte esterne di fila per Charlotte – è normale pensare che possa finire in un pareggio. Con molti gol, ovvio.

Le probabili formazioni di Toronto-Charlotte

TORONTO (4-4-2): Johnson; Wingo, Monlouis, Petretta, Spicer; Corbeanu, Coello, Flores, Osorio; Etienne, Brynhidlson.

CHARLOTTE (4-3-3): Kahlina; Scardina, Malanda, Privett, Marshall; Biel, Westwood, Williamson; Calderon Vargas, Agyemang, Zaha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2