Pronostico Spezia-Cremonese: può contare su due risultati su tre

Spezia-Cremonese è una partita valida per il ritorno delle finali playoff di Serie B e si gioca domenica alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In attesa di capire cosa accadrà con l’ingarbugliata questione playout, a La Spezia va in scena l’ultimo atto dei playoff di Serie B. Dalla sfida del “Picco” tra i padroni di casa e la Cremonese uscirà il nome della terza squadra promossa in massima serie dopo Sassuolo e Pisa, già certe di salire al piano di sopra al termine della regular season. Il copione della finale d’andata era abbastanza prevedibile: i grigiorossi hanno fatto la partita cercando di sfruttare il fattore campo in modo tale da recarsi in Liguria senza la pressione di dover rimontare.

Nonostante abbia creato la maggior parte delle occasioni (13 tiri totali, anche se uno solo in porta) la squadra di Giovanni Stroppa non è riuscita ad abbattere il muro bianconero. Lo Spezia è stato bravo a contenere, chiudendo ogni spazio – il Var ha pure annullato un gol alla formazione ligure – ed è tornato a casa con uno 0-0 preziosissimo. Gli uomini di Luca D’Angelo, infatti, grazie al miglior piazzamento in classifica ora hanno ben due risultati a disposizione: gli basterà pareggiare – qualsiasi pareggio – davanti al proprio pubblico per tornare in A a distanza di due anni dall’amara retrocessione avvenuta al termine dello spareggio con il Verona.

Spezia in A con qualsiasi pareggio

Questo perché il regolamento prevede che in caso di parità di gol segnati al termine dei 180 minuti a passare sarà la meglio classificata nella stagione regolare. Dunque, né supplementari né rigori.

Spezia che quindi potrà contare pure sul supporto dei propri tifosi, un vantaggio non banale come dimostrano anche i numeri. Nella stagione regolare solo Sassuolo e Pisa, le due squadre già promosse, hanno fatto meglio degli Aquilotti tra le mura amiche (appena tre sconfitte, una delle quali avvenuta proprio contro la Cremonese ma a campionato praticamente finito). Il tecnico bianconero D’Angelo, infine, sogna la “rivincita” sul collega dopo la delusione di tre anni fa sempre in finale playoff: all’epoca l’attuale allenatore dello Spezia sedeva sulla panchina del Pisa, mentre Stroppa guidava il Monza.

Come vedere Spezia-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida Spezia-Cremonese, in programma domenica alle 20:30 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Spezia e Cremonese anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Quella del “Picco”, giocoforza, sarà con ogni probabilità una gara meno tattica rispetto al match di Cremona. I grigiorossi, infatti, non possono accontentarsi del pareggio. Lecito attendersi un atteggiamento di nuovo parecchio aggressivo da parte della Cremonese, che però inevitabilmente finirà per lasciare degli spazi molto ghiotti ed invitanti per lo Spezia, pronto a colpire la retroguardia lombarda in contropiede. La sensazione è che i liguri riescano ad evitare quantomeno la sconfitta ed a festeggiare il ritorno in massima serie: stavolta ipotizziamo una sfida più movimentata e da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Spezia-Cremonese

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, P. Esposito.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Moretti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1