Pronostico Los Angeles Galaxy-Salt Lake: è il giorno della storia

Los Angeles Galaxy-Salt Lake è un match valido per il diciassettesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Il giorno della storia. Direte voi, ma di che storia stiamo a parlare? Bene, ora ve lo spieghiamo. Los Angeles e Salt Lake sono due squadre che in questo momento non se la passano bene. Gli ospiti non vincono da un pezzo, i padroni di casa in questa stagione non lo hanno mai fatto e giustamente sono ultimi in classifica.

Bene, ecco che arriva la storia. La grande occasione per piazzare la prima vittoria di questa annata al turno numero diciassette: in questo lungo periodo, Los Angeles, ha pareggiato solamente quattro volte e in tre occasioni di queste lo ha fatto in casa. Quindi è evidente che la prima vittoria per questa squadra possa arrivare solo ed esclusivamente tra le mura amiche contro una squadra che nelle ultime quattro trasferte ha perso due volte e pareggiato due. E che non vince, in generale, da oltre un meso quando andò a imporsi sul campo del San Diego.

C’è fiducia, in questo momento, dentro il Los Angeles. Ovvio, deve essere per forza così. Altrimenti il rischio di rimanere ancora un’altra settimana senza un sorriso potrebbe anche essere la pietra tombale sulla stagione. Quindi sì, fiducia. Anche da parte nostra.

Come vedere Los Angeles Galaxy-Salt Lake in diretta tv e in streaming

La sfida Los Angeles Galaxy-Salt Lake, in programma domenica alle 4:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Los Angeles è quotata 2.05 Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Abbiamo capito che negli Stati Uniti si segna molto. E questo non lo può mettere nessuno in discussione. E abbiamo capito, per quanto vi abbiamo raccontato prima, che questa è forse l’ultima occasione per il Los Angeles di cercare di tirarsi fuori, o almeno iniziare a farlo, da una situazione di classifica complicata. Quindi gara da almeno tre reti complessive e con una vittoria dei padroni di casa che ci sta, eccome.

Le probabili formazioni di Los Angeles Galaxy-Salt Lake

LOS ANGELES GALAXY (4-3-3): Micovic; Cuevas, Yoshida, Zanka, Nelson; Reus, Cerrillo, Sanabria; Gabriel Pec, Painstill, Matheus.

SALTA LAKE (4-2-3-1): Cabral; Caliskan, Vera, Glad, Katranis; Ruiz, Ojeda; Marczuk, Gozo, Luna; Agada.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1