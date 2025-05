Pronostico Inter Miami-Columbus Crew: freccia inserita per il sorpasso

Inter Miami-Columbus Crew è un match valido per il diciassettesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

La freccia è già inserita. La corsia a sinistra l’Inter Miami l’ha già presa. Accelerazione e sorpasso. Anche perché, la squadra di Messi, sembra aver rimesso le cose a posto dopo un avvio di stagione un po’ così.

Sono due i punti che dividono in classifica queste due formazioni, a favore degli ospiti, ovviamente. Che, però, non vincono da cinque turni: quattro pareggi e una sconfitta nell’ultimo mese. E un momento che definire negativo forse è un po’ esagerato ma che sicuramente fa pensare. E in questo momento, affrontare una squadra che è tornata alla vittoria contro il Montreal e che vuole dare continuità ai risultati, non è il massimo.

E poi, i padroni di casa, hanno pure recuperato Suarez che era rimasto un po’ di tempo ai box per via di qualche acciacco fisico. E l’uruguaiano, nel match di qualche giorno fa, è rientrato facendo la cosa migliore della sua carriera, vale a dire segnare. Sappiamo come un giocatore del genere possa fare la differenza in qualsiasi momento. Quindi occhio pure a questa situazione che, di fatto, ci dice come potrebbe finire questo match.

Come vedere Inter Miami-Columbus Crew in diretta tv e in streaming

La sfida Inter Miami-Columbus Crew, in programma domenica all’1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata 2.10 Goldbet e Lottomatica e 2.10 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.35 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Una gara che l’Inter Miami dovrebbe portare tranquillamente a casa. Anche se finirà con almeno un gol per squadra. Le statistiche di queste due squadre ci dicono questo e ci sono realmente poche possibilità – oseremmo dire nulle – che il Columbus non trovi il gol dentro i 90minuti. Ma alla fine i tre punti, con annesso sorpasso, andranno ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Columbus Crew

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Lujan, Allen, Alba; Allende, Busquets, Solari, Segovia; Messi, Suarez.

COLUMBUS CREWE (4-4-2): Hagen; Herrera, Moreira, Cheberko, Amundsen; Gazdag, Chambost, Nagne, Arfsten; Rossi, Aliyu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2