Pronostici MLS 31 maggio-1 giugno: questi match promettono “gol”

MLS, si riprende subito a giocare in Nordamerica dopo un avvincente turno infrasettimanale: ecco quali sono i match che promettono spettacolo.

Tra quelle in programma nel fine settimana della MLS la partita che promette scintille è Dallas-Philadelphia. Il club della città dell’amore fraterno ha appena superato Vancouver nella classifica generale prendendosi la vetta grazie al successo ottenuto nella trasferta canadese contro Toronto (1-2) nel turno infrasettimanale.

Vittoria arrivata all’ultimo respiro, visto che la rete decisiva la squadra di Bradley Carnell l’ha realizzato in pieno recupero. Per Philadelphia si è trattato del decimo risultato utile di fila tra US Open Cup e MLS: ruolino di marcia davvero inviadiabile per una squadra che punta a dire la sua anche nella postseason. Dallas, al contrario, non sta vivendo un gran momento di forma, anche a causa di una difesa che fa acqua: i texani, a digiuno di successi da un mese, non hanno mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 8 partite. Prosegue invece l’imbattibilità casalinga di Cincinnati: i bluarancio sono reduci da un pirotecnico 3-3 proprio contro Dallas, in cui sono riusciti ad evitare per l’ennesima volta la sconfitta tra le mura amiche (unica squadra ancora imbattuta davanti ai propri tifosi insieme a Seattle). Cincinnati adesso cercherà di tornare a vincere nel match con il non irresistibile DC United: il fattore campo farà nuovamente la differenza.

Le previsioni sulle altre partite

Quarto nella classifica generale, Nashville farà in modo di allungare la striscia positiva contro il New York City: in casa, del resto, i gialloblù non perdono addirittura da marzo e possono approfittare dell’incostanza dei newyorchesi, abbattuti 3-0 in settimana da Houston. I Dynamo, a loro volta, vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo con lo Sporting Kansas City: un successo dei texani non sarebbe una sorpresa.

Dopo due sconfitte Toronto può riscattarsi contro Charlotte: Bernardeschi e compagni riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta contro un avversario che nelle ultime sette giornate di campionato ha raccolto a malapena tre punti. E l’Inter Miami di Leo Messi? La squadra della Pulce, allenata da Javier Mascherano, viene da un rocambolesco 4-2 con Montreal: bene il ritorno al successo ma in fase di non possesso gli Aironi continuano a far fatica e difficilmente terranno la porta inviolata contro Columbus. Per quanto riguarda i gol, è improbabile che St.Louis e LA Galaxy, entrambe in difficoltà, riusciranno a limitare i danni contro San Jose Earthquakes e Real Salt Lake. Almeno una rete per parte, infine, in Orlando City-Chicago Fire, due squadre che stanno segnando (e subendo) con una certa regolarità.

MLS: possibili vincenti

Nashville (in Nashville-New York City)

Cincinnati (in Cincinnati-DC United)

Toronto o pareggio (in Toronto-Charlotte FC)

Houston Dynamo (in Houston Dynamo-Sporting Kansas City)

Le partite da almeno tre gol complessivi

St.Louis City-San Jose Earthquakes

NY Red Bulls-Atlanta

LA Galaxy-Real Salt Lake

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Inter Miami-Columbus Crew

Orlando City-Chicago Fire

Dallas-Philadelphia Union

Comparazione quote

La vittoria degli Houston Dynamo è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Dallas-Philadelphia Union è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

